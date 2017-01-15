Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Metin Kaçan'ın ünlü romanından oyunlaştırılan "Ağır Roman" ile tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor. 2015-2016 tiyatro sezonunun yeni oyunu Ağır Roman'ın yönetmenliğini, Eskişehir'de sahnelediği oyunlarla göz dolduran usta isim Barış Erdenk üstleniyor. Oyun, çoğunlukla Romanların yaşadığı Kolera mahallesinde geçiyor ve kentin ortasında sıradışı bir yaşam süren Koleralıların yalnızlıklarını, acılarını ve aşklarını anlatıyor. Provaları yeni başlayan oyun; dekoru, atmosferi, dansları ve sahnelenişi ile Eskişehirli tiyatroseverlere farklı bir tiyatro keyfi sunmaya hazırlanıyor. Oldukça kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip olan müzikli oyun, sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.



Yaş Sınırlaması: 16+