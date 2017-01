Ağır Kış Şartlarında Mehmetçik ile Omuz Omuza Vatan Savunması

ZEKERİYA GÜNEŞ - Siirt'te güvenlik korucuları, çetin kış şartlarına rağmen terör örgütü PKK'ya karşı vatan savunmasını sürdürüyor.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yıllarca PKK'lı teröristlerle mücadelede Mehmetçik ile omuz omuza veren güvenlik korucuları, vatan savunmasında ağır kış şartlarını engel tanımıyor.



Siirt'in Şirvan ilçesinde kırsal alanlarda ve uygulama noktalarında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile görev yapan korucular, sıfırın altında 20 dereceye varan soğuk havaya ve yer yer bir metreye ulaşan kar kalınlığına rağmen terör örgütüne karşı canları pahasına amansız mücadele ediyor.



İlçenin Şeytan Kapısı mevkisinde 24 saat arazide ve mevzilerinde nöbet tutan korucular, son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadeleyi sürdürmekte kararlı.



"Her gün seferberlik koşulları ile nöbetimizi tutuyoruz"



Siirt Gazi Şehit Güvenlik Korucuları ve Aileleri Dernekler Federasyon Başkanı Kazım Ensarioğlu, terörle mücadelede engel tanımaz kararlılıklarını AA muhabirine anlattı.



Ensarioğlu, güvenlik korucularının terörle mücadele konusunda her türlü koşulda yeminine uyduğunu söyledi.



Korucuların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seferberlik çağrısına uyacak şekilde görev yaptığına işaret eden Ensarioğlu, "Allah'ın izniyle korucularımız yeminlerine riayet ediyorlar. Çünkü korucularımız Doğu ve Güneydoğu'da 32 yıldır düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçleriyle birlik ve beraberlik içerisindeler. Gece gündüz demeden 24 saat kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar." dedi.



"Bu görevde olduğumuz için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nde ve al bayrağı altında yaşadığımıza seviniyoruz. Canımızı bu bayrağın yolunda vermeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın seferberlik çağrısını çok iyi anlıyor, görevimizi en iyi şekilde yapıp her gün seferberlik koşulları ile nöbetimizi tutuyoruz. Bir terörist kalana kadar da mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullanan Ensarioğlu, terörle mücadelede kararlılıklarını vurguladı.



Ensarioğlu, Fırat Kalkanı Harekatı'na değinerek, terörle mücadele için Suriye'ye de gidebileceklerini belirtti.



"Suriye'de de görev almaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın talimatını bekliyoruz. Suriye de İslam kardeşimizdir. Nerede bir Müslüman varsa onların yardımına koşacak durumdayız." diyen Ensarioğlu, terörle mücadelede geri değil hep ileri adım attıklarını aktardı.



"Teröre geçit vermeyeceğiz"



Bölgede 30 yıldır koruculuk yapan Abdulkadir Bozan, vatan savunması için koruculuğu zorunlu değil gönüllü olarak sürdürdüklerini kaydetti.



Kar kış demeden 24 saat esasıyla görev yaptıklarını anlatan Bozan, "Teröre geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.



Bozan, canı pahasına bu görevi sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Tek isteğim terör örgütüne karşı mücadele ederken şehit olmaktır. Bu mücadelede canımı vatan için feda edebilirim. Kanımın son damlasına kadar terörle mücadele edeceğim." şeklinde konuştu.



Şeytan Kapısı mevkinde kar altında nöbet tutan koruculardan Reşat Arsal, 4 yıldır koruculuk yaptığını, bu görevde olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti.



Arsal, vatanı her türlü tehdide karşı her koşulda korumak üzere ant içtiklerini dile getirerek, bu nedenle her koşulda vatan savunmasını sürdürdüklerini vurguladı.



Terör örgütü PKK'ya karşı canla başla görev yaptıklarına işaret eden Arsal, "Devlet yanımızda olduğunu hissettiriyor. Kar, yağmur, çamur, kış demeden görevimizi yapıyoruz. PKK'nın bitmesini istiyoruz." diye konuştu.



Ali Bozbey, her şart ve koşulda vatanı korumak için görev yaptıklarını söyledi.



Terör örgütü PKK'nın bölge halkının huzurunu bozduğunu, halkın huzurunu bozmalarına izin verilmeyeceğini belirten Bozbey, devlet ve halk ile el el vererek görevlerini yaptıklarını aktardı.