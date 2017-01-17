Ağır Kış Şartları 'Yol Tuzuna' Talebi Artırdı - Çankırı

ÖZGÜR ALANTOR - Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, karla mücadele çalışmalarında kullanılan yol tuzuna talebin geçen yıla göre artmasına neden oldu.



Çankırı'daki bir tuz fabrikasının müdürü Hasan Akgüç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hititlerden kalma tuz mağarasından çıkardıkları kaya tuzunu fabrikalarında işlediklerini belirtti.



Yıllık kapasitelerinin 200 bin tonluk bölümünü rafine tuz üretimi için kullandıklarını ifade eden Akgüç, 100 bin ton da yol tuzu ile hayvanlar için tuz ürettiklerini aktardı.



Bu yıl ağır kış şartlarının yol tuzuna talebi artırdığına dikkati çeken Akgüç, şunları söyledi:



"Bu seneyle geçen seneyi kıyasladığımızda talepte büyük artış olduğunu görüyoruz. Ağır kış şartlarından dolayı çok daha fazla taleple karşı karşıyayız. Her yıl sezon öncesi hazırlığımızı yapıyoruz. Sezon başında bu seneki kar mücadelesi için 20 bin tonluk bir hazırlık yapmıştık. Geçen sezona göre bu sezon, şu ana kadar iki kat fazla yol tuzu satışı gerçekleştirdik. Önümüzdeki aylarda devam edecek kar mücadelesi nedeniyle taleplerin geçen sezonun üç katına yaklaşacağını tahmin ediyoruz."



Yol tuzunu daha çok İç Anadolu Bölgesi'ndeki illere gönderdiklerini dile getiren Akgüç, "Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü kapsamında bulunan illerdeki tedarikçiler ile İç Anadolu'daki belediyelerin talebi karşılıyoruz. Yeri geldiğinde fazla mesai yaparak bu talepleri karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.



20 günde geçen sezonun 3 katı yol tuzu kullanıldı



Çankırı Belediyesi Fen İşleri Müdürü Serdar Bahçeci ise aşırı kar yağışının iş yükü ve kullanılan malzemede artışa neden olduğunu vurguladı.



Yaklaşık 20 gündür yoğun şekilde kar mücadelesi yaptıklarına işaret eden Bahçeci, "Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre, son 10 yılın en yoğun kar yağışı ile karşı karşıyayız. İl merkezinde kar kalınlığı 50-60 santimetreye kadar çıktı." dedi.



Bahçeci, önceki yıllarda 4 aylık sezonda ortalama 150 ton, bu yıl ise sadece 20 günlük süreçte 420 ton tuz kullandıklarına dikkati çekerek tuz kullanımının şimdiden geçen yılın neredeyse üç katına ulaştığını kaydetti.