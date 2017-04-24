Ağır Ceza Hakiminin "Rüşvet"Ten Tutuklanması

Rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verilen, İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.A'nın hakimlik sorgusunun detayları ortaya çıktı.



Sulh ceza hakimi olduğu dönemde verdiği tahliye kararı karşılığında para istediği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, bir avukatlık bürosunda rüşvet alırken suçüstü yapılarak gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe, "rüşvet almak ve vermek" ve "irtikap" suçlarından tutuklanmasına karar verilen H.A'nın hakimlik sorgusunun detayları belli oldu.



Hakimlik sorgusunda, FETÖ/PDY yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında bazı şirketlere operasyon yapıldığını ve bu kapsamda gözaltına alınan işadamı F.İ'nin de aralarında bulunduğu bazı şüphelileri tutukladığını anlatan H.A, şunları kaydetti:



"FETÖ/PDY ile hiç bir ilgi ve bağı bulunduğuna dair delil olmadığı halde, bir takım şahıs ve firmalara operasyon yapılmaya başlandığını fark ettim. Hatta 'bu dosyaların içi boş diye' söyleyen bazı meslektaşlarımın değişik gerekçelerle görevlerinden alındığına da bizzat şahit oldum. 26 Ağustos 2016 tarihinde F.İ. isimli şahsı FETÖ/PDY operasyonuna maruz bırakarak, benden AKFA Holding çalışanları ile birlikte tutuklama talep edildi. Ancak dosyanın duruşması sırasında, daha önceden de şüphelerim olması nedeniyle F.İ. isimli şahıs ile ilgili tek bir FETÖ/PDY bağı olmadığını fark edince, ya da varsa dosyada bulunmamaktaydı. Bu kez, soruşturma savcısını aradım. Kendisi bana delillerin toplanması için süre talep ettiğini, şüpheli para hareketlerine ilişkin MASAK raporunu 10-15 gün içinde mahkemeye sunacağız, deyince buna inanarak delillerin toplanması için takdir hakkını kullanarak -ki o zaman 15 Temmuz darbe girişiminin psikolojik havası da devam etmekteydi- bu gelişme karşısında tutuklama kararı verdim."



Tutuklama kararının ardından F.İ'nin avukatının odasına gelerek, müvekkilinin FETÖ/PDY ile bağlantısının olup olmadığını sorduğunu, varsa dosyadan vekaletini çekeceğini söylediğini aktaran H.A, kendisinin de vicdani kanaatine göre karar verdiğini, gerekçesini dosyada yazdığını ve bir şey söylemeye gerek olmadığını ifade ettiğini söyledi.



H.A, söz konusu avukatın daha sonraki zamanlarda tekrar gelmesi üzerine koruma polisine içeri alınmaması konusunda talimat verdiğini anlatarak, şöyle devam etti:



"Ama niyeti bozuk olacak ki, korumam yokken benim bir duruşmamın bitmesini 2 saat kadar beklemiş, odamın etrafında dolanmış. Ben de bu işe bir nokta koymak ve bu şahıstan rahatsız olduğum ve derdini anlamak için son kez odama çağırdım. Bana kayyum kararının kaldırılması için 1 milyon lira teklif etti. Parayı takdim etmek istedi. Ben de kendisine 'bu tür işlere girmem paraya ihtiyacım yok. Git sahibine ver. Nasıl istiyorsan öyle tasarrufta bulunsun' dedim. Bu ses kayıtlarında da mevcuttur. Ama ses kaydından da anlaşılacağı üzere yanında her hangi bir para getirmemiş. F.İ'den aldığı para ile araba almış. Yani F.İ'yi benim ismim kullanarak dolandırdığını ses kaydında mevcuttur."



Kendisinin adını kullanarak F.İ'yi dolandırdığını düşündüğü avukat hakkında, F.İ. ile görüşüp dedikoduya sebebiyet vermemesi için uyarmak ihtiyacı hissettiğini anlatan H.A, "Ben kendisine gittiğimde 'bana husumet besleme, üstü örtülü birilerini kullanarak tehdit etme, işin aslı bu. Ben kötü niyetle seni tutuklamadım' dedim." ifadelerini kullandı.



"İntikam alınıyor düşüncesindeyim"



Avukat H.C'nin kendisi üzerinden senaryo kurarak F.İ'den milyonlarca dolar almaya çalıştığını öne süren H.A, şunları kaydetti:



"Adam zaten 4,5 ay önce tahliye olmuş, Kumpas olduğu belli. Rüşvete sokarak teknik takip kararı almak da bu işin bahanesidir. Bu operasyon detaylı şekilde irdelendiğinde kripto FETÖ zincirinin ortaya çıkması kuvvetle muhtemeldir. Bu zincir, kripto FETÖ zinciri ve ilişkisi ile hakkımda kumpas kurarak FETÖ/PDY ile mücadele eden bir numaralı Anadolu Sulh Ceza Hakimi olduğum için intikam alınıyor düşüncesindeyim. Çünkü çok gerekçem var. Özellikle de bazı FETÖ dosyalarını içi boş olması nedeniyle davalar açıldığında beraat edecek şekilde soruşturmalar yapıldığına tüm dosyalardan vakıfım."



F.İ. ile görüşmek istemesinin sebebinin kendisine olan husumetini sonlandırmak olduğunu ileri süren H.A, "Çünkü İstanbul gibi bir yerde, siz de takdir edersiniz ki faili meçhul birçok cinayet vardır. ve benim de şahsım, eşim ve çocuklarımın hayatı söz konusudur. Ben sevdiklerimin hiç birinin hayatını tehlikeye atamam." ifadelerini kullandı.



Kendisine kumpas kurulduğunu ve parayla işi olmayacağını iddia eden H.A, "Ses kaydından F.İ. açık ve net olarak 'başkanım sizin geleceğinizi bilmiyordum' söylemektedir. Nasıl oluyor da benim geleceğimi bilmeyen adam bana vermek için yanında 50 bin dolar getiriyor. Son saniyelerde F.İ. acele çıkmak istedi. Kalktığında 5 deste halinde dolarları avukat S.B'nin önüne fırlatarak çıkıp gitmeye kalktı. Ben ne parası olduğunu dahi sormadım." dedi.