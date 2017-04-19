Ağılyazı Mahallesi Kanalizasyon Altyapısına Kavuşuyor

MASKİ tarafından, Darende'ye bağlı Ağılyazı Mahallesinde kanalizasyon çalışmaları yapılıyor.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Malatya genelinde, içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Darende ilçesi Ağılyazı Mahallesine 6 bin 700 metre kanalizasyon hattı, 146 adet muayene bacası ve 80 adet parsel bacası bağlantı çalışması yapılıyor. Ağılyazı Mahalle Muhtarı Mehmet Salbaş yapılan hizmetlerden mutluluk duyduklarını ifade ederek, Malatya'nın Büyükşehir olmasıyla birlikte hizmetlerin daha çabuk geldiğini söyledi. Muhtar Salbaş, "Yıllardır, mahallemizin kanalizasyon sorunu vardı. Gerekli incelemelerin ardından çalışmalar hemen başladı. Çalışmalardan memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Dr. Özgür Özdemir ve ekibine mahallelim adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir ise, Malatya'nın her yerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu drenaj hattı altyapı çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, Ağılyazı Mahallesinin kanalizasyon sorununu çözmek için çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade etti. Özdemir, "Muhtarımız tarafından kanalizasyon sorunu bizlere iletildi. Gerekli incelemelerimizi yaptıktan sonra ihalemizi yaptık ve çalışmalara başladık. Mahallemiz için, 6 bin 700 metre kanalizasyon hattı 146 adet muayene bacası ve 80 adet parsel bacası yapılacak. Şuan itibariyle çalışmalarımızın 4. bin metrelik alanını tamamlamış bulunuyoruz. Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Mahallemize ve Malatyamıza hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - MALATYA