Agd Kocasinan'da Kitap Okuma Buluşmaları

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kocasinan Temsilciliği tarafından liseli öğrencilerle kitap okuma buluşmaları yapılıyor.



Kocasinan ilçesinde sınava giren öğrencilerle tek tek ilgilenmeye gayret ettiklerini belirten AGD Kocasinan Temsilcisi Üsame Telis, "Kulluk bilinci ile hareket eden bir nesil için çaba sarf ediyoruz. Bunun için üç esas nokta üzerinden hareket ediyoruz. Burada sizden öncelikle şu üç meseleyle ilgili gayret göstermenizi istiyorum. Bir ağabeyiniz olarak, bir kardeşiniz olarak size tavsiyem üç meselede donanım sahibi olmanızdır. Kendi alanlarınızla ilgili size verilenden daha fazlasını öğrenmeye çalışın. Kimseye karşı önyargılı olmayın, insanı, toplumu ve dünyayı daha iyi algılayabilecek bir genel kültür edinmenin gayretinde olun. Kitap ve dergilere zaman ayırın. Fikirsel ve kültürel etkinlikleri takip edin. Ajandanız olsun, notlar alın. Savunduğunuz inanç ve düşünceye tam bir vukufiyet gösterin. O inanç ve düşüncenin temellerini iyi öğrenin. Ezber bozan yaklaşımların daha dikkat çekici olduğunu unutmayın" ifadelerini kullandı.



Telis, "İnsanların en hayırlısının insanlara faydalı olanlar olduğuna inanıyoruz diyerek söyle devam konuştu; "İnsanların ırkını, mezhebini, bölgesini, yaşam tarzını ayırt etmeksizin her insana faydalı olmanın derdindeyiz. Kimsenin günahını araştırma, hatasını araştırma, yanlışını bulma çabası içinde değiliz ve olmayacağız. İyiliklerde ve güzelliklerde herkesin payı olsun diye gayret edeceğiz. AGD mensupları olarak bizim de kardeşlerimizle olan ilişkilerimizde hatalarımız, kusurlarımız, kabahatlerimiz olabilir. Bunları telafi etmenin gayreti içerisinde olacağıZ" diye konuştu.



Haftalık ve aylık kitap okuma grupları kış etkinlikleri kapsamında lazer game ve halı saha maçları ile devam edecek. - KAYSERİ