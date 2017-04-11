AGD Hatay Şubesinden Vali Ata'ya Ziyaret

Vali ATA'ya görevinde başarılar dileyen BULUT, derneğin çalışmaları hakkında kısa bilgiler verdi.

Gençlerimizin milli manevi değerlerine bağlı, ülkemize ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetişebilmeleri için çaba gösterdiklerini belirtilen Serkan BULUT, ahlâk ve maneviyat prensibine öncelik verdiklerini ifade etti.

Serkan BULUT konuşmasının devamında, anaokulu ve kreşler aracılığıyla yaptıkları okul öncesi eğitim çalışmaları, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik 'Yaz Etkinlikleri' ve 'Okuma Grubu' çalışmaları, liseli gençlerin dâhil olduğu 'Siyer-i Nebi Yarışmaları', Konferans ve Seminerler, 'Fikir Duvarı' çalışmaları, Futbol Turnuvaları, Satranç Turnuvaları, Kısa Film Yarışmaları, Fidan Dikim Etkinlikleri, Geziler, Kamplar vb. sosyal ve sportif etkinlikler ile her yaş grubundan öğrenci ile ilgilendiklerini belirtti.

Üniversite öğrencilerinin de hedef kitleleri içerisinde olduğunu belirten BULUT, barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla açılan yurtlar, burs yardımları, Akademik Kariyer planlama desteği, Kitap tahlilleri, Sosyal Medya Akademisi, Kişisel Gelişim Seminerleri ile üniversite gençliğinin ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya gayret ettiklerini anlattı. BULUT, yurtdışından gelen öğrencilerin dâhil edildiği Kardeş Öğrenci Projesi ile özellikle bulunduğumuz bölge itibariyle eksikliği hissedilen bu alanda da çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

AGD Şube Başkanı Serkan BULUT, toplumumuzun ihtiyaç duyduğu Helal Kazanç, Helal Gıda vb. konularda yapılan konferanslar, Asr-ı Saadet Sohbetleri, Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri, unutulmaya yüz tutmuş Ahilik Haftası Etkinlikleri ile Mekke'nin Fethi, Diyarbakır'ın Fethi, İstanbul'un Fethi, gibi önemli tarihi olayların yıl dönümlerinde yapılan etkinlikler, Çanakkale Zaferi'nin anlaşılabilmesi amacıyla yapılan Çanakkale ziyaretleri, Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı, Kahramanmaraş'ın Kurtuluşu vb. pek çok program icra ettiklerini ifade etti.

Hanımlar Komisyonunun yaptığı çalışmalara da değinen BULUT, ihtiyaç sahipleri yararına kermesler yaptıklarını ayrıca ailenin mahremiyetinin korunmasını önemsediklerini ve bu amaçla Aile Okulu Seminerleri düzenlediklerini vurguladı.

Son olarak her yıl Ramazan ayı boyunca Antakya ilçemizde açılan ve 600 kişiye hizmet veren İftar Sofrasından bahseden BULUT, bu bereketli çalışmada emeği geçen tüm hayır sahiplerine ve yetkililere teşekkür etti.

Hatay Valisi Erdal ATA ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek eğitime daha fazla önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Sivil toplum Kuruluşları başta olmak üzere toplumun her kesiminin eğitim faaliyetlerine katkıda bulunması gerektiğini ifade eden Vali ATA, ilimizin ve ülkemizin maddi ve manevi olarak kalkınabilmesi için bu alanda çok daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirtti.

Ziyaretin sonunda Vali Erdal ATA'ya Anadolu Gençlik ve Genç İstikbal dergileri ile MGV yayınlarından çıkan Prof. Dr. Necmettin Erbakan özel sayısı hediye edildi.