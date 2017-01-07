Agd'den Siyer-i Nebi Ödülleri

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi tarafından düzenlenen 'Liseli Gençler Efendimizin İzinde' adlı Siyer-i Nebi ödülleri dağıtıldı.



AGD tarafından her yıl düzenlenen 'Liseli Gençler Efendimizin İzinde' adlı Siyer-i Nebi sınavları ortaokul ve lise olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirildi.



Merkez ile 11 ilçe ve 20 farklı okulda gerçekleştirilen sınava 5 bin öğrenci katıldı.



Sınav sonunda dereceye giren öğrenciler bilgisayar, bisiklet, tablet ve altınla ödüllendirildi.