Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi tarafından düzenlenen 'Liseli Gençler Efendimizin İzinde' adlı Siyer-i Nebi ödülleri dağıtıldı.
AGD tarafından her yıl düzenlenen 'Liseli Gençler Efendimizin İzinde' adlı Siyer-i Nebi sınavları ortaokul ve lise olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirildi.
Merkez ile 11 ilçe ve 20 farklı okulda gerçekleştirilen sınava 5 bin öğrenci katıldı.
Sınav sonunda dereceye giren öğrenciler bilgisayar, bisiklet, tablet ve altınla ödüllendirildi.
Agd'den Siyer-i Nebi Ödülleri
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi tarafından düzenlenen 'Liseli Gençler Efendimizin İzinde' adlı Siyer-i Nebi ödülleri dağıtıldı.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi tarafından düzenlenen 'Liseli Gençler Efendimizin İzinde' adlı Siyer-i Nebi ödülleri dağıtıldı.
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