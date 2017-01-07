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Agd'den Siyer-i Nebi Ödülleri

Agd'den Siyer-i Nebi Ödülleri

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi tarafından düzenlenen 'Liseli Gençler Efendimizin İzinde' adlı Siyer-i Nebi ödülleri dağıtıldı.

Agd'den Siyer-i Nebi Ödülleri

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi tarafından düzenlenen 'Liseli Gençler Efendimizin İzinde' adlı Siyer-i Nebi ödülleri dağıtıldı.

AGD tarafından her yıl düzenlenen 'Liseli Gençler Efendimizin İzinde' adlı Siyer-i Nebi sınavları ortaokul ve lise olmak üzere 2 kategoride gerçekleştirildi.

Merkez ile 11 ilçe ve 20 farklı okulda gerçekleştirilen sınava 5 bin öğrenci katıldı.

Sınav sonunda dereceye giren öğrenciler bilgisayar, bisiklet, tablet ve altınla ödüllendirildi.

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