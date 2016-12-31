Agd'den 'Mekke'nin Fethi' Programı

ANADOLU Gençlik Derneği (AGD) Samsun Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıldönümü nedeniyle program düzenledi.



AGD Samsun Şubesi tarafından Mekke'nin Fethi'nin 1386'ncı yıldönümü nedeniyle Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kuran ve ilahiler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı. Programda konuşan AGD Samsun Şube Başkanı Şenol Altun, "Bugün, 31 Aralık 2016. Miladi takvime göre 1 Ocak 630'da Mekke fethedilmiştir. Kutlu şehir Mekke'nin fethi'nin 1386'ncı yıl dönümünü anmak, Mekke'nin kutlu misafirine selam etmek ve onun en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim tilavetini dilemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ülkemizde meydana gelen terör saldırılarında yaşamını yitiren şehitlerimize ve kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.



Program semazen gösteresi, Siyer-i Nebi Ödül töreni ve duanın ardından sona erdi. - Samsun