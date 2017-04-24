AĞÇED İzcileri Yüzlerce Fidanı Toprakla Buluşturdu

Yaklaşık kırk kadar izcinin ve liderlerinin katıldığı ağaç dikim faaliyetinde etrafı tel örgülerle koruma altına alınmış, daha önce toprağının hazırlandığı yerler izciler tarafından ağaçlar dikildi. Etkinlikte AĞÇED İzci Lideri Ebuzer Bayram "Kıyamet kopmaya yakınken elinizde bir ağaç fidanı varsa ve onu dikmeye vakit bulabilirseniz onu dikin". (Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 184, 191) hadisini hatırlatarak ağaç dikmenin önemi ve gerekliliğinin altını çizdi.

İzcilerin ağaçları toprak ile bir an evvel buluşturmaya çabalarken ki uğraşları güzel görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Ağrı Orman işletme Müdürlüğü'nden yetkililerin de hazır bulunduğu ağaç dikme programı toplu resim çekme işleminin ardından son buldu.

ÇEKÜD Ağrı il temsilcisi Yusuf DOYMAZ Bey, programa katılan tüm izci ve izci liderlerine, ağaç ve yer temini konusunda kolaylık gösteren Ağrı Orman işletme Müdürlüğü yetkililerine ayrıca teşekkür etti.