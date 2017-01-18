Ağçed Ağrı'nın Bükülmez Bileklerini Seçiyor



Ağrı Eğitim Çevre Gençlik ve Spor Kulübü (AĞÇED) "Bileğim Bükülmez Diyorsan Gel" sloganı ile tüm 21 yaş altı gençleri 21 Ocak 2017 Cumartesi saat 09.00'da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Eski Eğitim) Sağlık Yüksekokulu Kapalı Spor Salonunda yapılacak bilek güreşi yarışmasına davet ediyor.

Ağrı genelinde gençlerde sporu teşvik etmek, gençler arasındaki iletişimi, dostluğu ve kardeşliği arttırmak, Ata Sporumuz olan BİLEK GÜREŞİNİ gençlere tanıtmak, sevdirmek, yetenekli sporcuları tespit etmek, spor dünyasına kazandırmak, lisanslı sporcu sayısını artırmak ve başarılı olanları ödüllendirmek amacı ile 2. si düzenlenecek olan yarışmada ödüller ise şöyle:

21 Yaş Altı Genç Erkekler Sağ kol sıkletleri 55 kg altı, 55 kg- 65 kg , 66 kg-75 kg, 76 kg- 85 kg, 86 kg ve üzeri olarak Her kategorinin 1. 'sine 250 TL; 2. 'sine 150 TL; 3. 'süne 100 TL ödül verilecek.

