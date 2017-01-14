Agc'nin Kuruluşunun 33. Yılı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) kuruluşunun 33. yıl dönümü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.



Türel, Antalya Büyükşehir Belediyesindeki buluşmada, Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor günlerde birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Bu buluşmaların milletin, devletin geleceğine daha emin bakmasını sağladığını belirten Türel, herkesin aynı fikirde olmasının mümkün olmadığını, ancak milletin, milli menfaatlerin söz konusu olduğu durumlarda birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.



Türel, "Birbirimizin görüşlerine saygı duymak zorundayız. Birbirimize saygı duyduğumuz, bir olduğumuz zaman aşamayacağımız engel yoktur. Tarih boyunca bunun birçok örneğini gördük. Malazgirt'te başlayan destan Suriye'de, Irak'ta, Güneydoğu'da güvenlik birimlerimizce yazılmaya devam ediliyor." dedi.



AGC'nin doğru adımlarla ilerlediğini dile getiren Türel, bu cemiyetten çıkmış bir kişi olarak her zaman meslektaşlarının sorunlarına öncelik verdiğini söyledi.



Antalya'da yaşayan her vatandaşın "İşte benim belediyem." diye iftihar edeceği bir hizmet binasına sahip olduklarını belirten Türel, "Bu makamlar kalıcı değil. Bizler gelip geçeceğiz." diye konuştu.



AGC Başkanı Mevlüt Yeni de bu yıl iki önemli projeye imza atmak istediklerini ifade etti. Yeni, "Evi olmayan arkadaşlarımızın ev sahibi olmasını istiyoruz. Antalya'nın merkezinde 300 kişiye yer bulmanın bedeli çok yüksek. Tahsis konuları mümkün görülmüyor. TOKİ aracılığıyla birkaç yer var. Ayrıca cemiyetin bu yıl sonunda kamu yararına dernekler statüsüne geçeceğine inanıyorum. Resmi süreci başlatıyoruz. Bu yıl sonu umarım bu süreç tamamlanır." ifadelerini kullandı.