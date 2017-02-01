Agc'den Emniyet Müdürü Yıldız'a Ziyaret

Ağrı Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.



Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaettin Aslan ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Kenan Yıldız'ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, AGC Başkanı Alaaddin Aslan ve beraberindeki gazetecilere teşekkür etti. - AĞRI