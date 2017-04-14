Ağbal: Yeniden Yapılandırmayı Uzatın Dediniz, Uzatıyoruz

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, memleketi Bayburt'taki Sanayi Sitesi'nin, partisinin seçim beyannamesinde ve hükümet programının oluşmasında en belirleyici mekan olduğunu söyledi. Ağbal, "Siz fikir söylediniz, gittik onu yaptık. En son kahvehanede, 'yeniden yapılandırmayı uzatın' dediniz, simdi uzatıyoruz" dedi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi'nde iş yeri inşaat ruhsat dağıtımı nedeniyle düzenlenen törene katıldı. AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Yumak'ın da katıldığı törende konuşan Bakan Ağbal, üretimin ülkeyi büyüteceğini ve kalkındıracağını söyledi. Referandum çalışmaları nedeniyle Ankara'da da sanayicilerle görüştüğünü belirten Bakan Ağbal, "İşlerini sürekli büyütüyorlar. Yeni yatırım yapmak, teknolojiyi geliştirmek, çalıştırdıkları eleman sayılarını artırmak ve büyümek istiyorlar. Kimseden de korkmuyorlar. Dünya ile rekabet etmeye hazırlar, özgüvene sahipler" diye konuştu.



"YENİDEN YAPILANDIRMAYI UZATIN DEDİNİZ, UZATIYORUZ"



"Genç arkadaşlarda gördüğüm girişimcilik, yarınlara güveni de artırıyor" diyen Bakan Ağbal, şöyle devam etti:



"Küçük Sanayi Sitesinde her bir dükkanda yaptığımız sohbet, bana hayatın başka bir yönünü, üretimin gücünü gösterdi. Gerçekten ekmeği taştan çıkartıyorsunuz. Ne zaman geldiysem bana, 'biz çalışıyoruz ama bizden sonra çırak gelmiyor, çırak lazım' dediniz. Ne söylendiyse gittim, Ankara'da bunu hükümete söyledim. Bayburt Küçük Sanayi Sitesi gerek 1 Kasım seçim beyannamemizde, gerekse hükümet programının oluşmasında en belirleyici mekan oldu. Siz fikir söylediniz, gittik onu yaptık. En son kahvehanede, 'yeniden yapılandırmayı uzatın' dediniz, şimdi yeniden yapılandırmayı uzatıyoruz. O fikir de buradan çıktı."



"TÜRKİYE ARTIK HEPİMİZE DAR GELİYOR"



Sanayi esnafının el emeği, göz nuru ile çalışarak evine ekmek götürdüğünü, iş ve AŞ imkanı sağladığını ifade eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Küçük Sanayi Sitesi'nin büyümesi, gelişmesi ve altyapısının yenilenmesi için ne istiyorsanız yapacağız. 'Yerimiz dar' diyorsunuz, sığmıyorsunuz. Bize düşen yerinizi genişletmek. Dün Ankara'da Sincan OSB'deki, GİMAT ve OSTİM'deki arkadaşlar da aynısını söyledi. Demek ki Türkiye artık hepimize dar geliyor. Yeni Türkiye için bu dar alanları genişleteceğiz, büyüteceğiz ve üretimin gücünü daha da güçlendireceğiz" dedi.



