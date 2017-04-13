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Ağbal: Yeniden Yapılandırma Mayıs Ayında Çözülür
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Ağbal: Yeniden Yapılandırma Mayıs Ayında Çözülür

Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırma konusunda, "Yasanın Meclis'te hızlı bir şekilde görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde mayıs ayı içerisinde başvuruları alırız ve ondan sonra da ödemeler başlar.

Ağbal: Yeniden Yapılandırma Mayıs Ayında Çözülür

Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırma konusunda, "Yasanın Meclis'te hızlı bir şekilde görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde mayıs ayı içerisinde başvuruları alırız ve ondan sonra da ödemeler başlar." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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