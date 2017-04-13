Ağbal: Yeniden Yapılandırma Mayıs Ayında Çözülür
Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırma konusunda, "Yasanın Meclis'te hızlı bir şekilde görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde mayıs ayı içerisinde başvuruları alırız ve ondan sonra da ödemeler başlar.
Maliye Bakanı Ağbal, yeniden yapılandırma konusunda, "Yasanın Meclis'te hızlı bir şekilde görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde mayıs ayı içerisinde başvuruları alırız ve ondan sonra da ödemeler başlar." dedi.
Kaynak: Dunya.com
-
Bakan talimatı verdi! Çalıştıkça düşen emekli maaşı sorunu çözülüyor
-
Trump konuştukça dolar çakılıyor! Son günlerin en düşük seviyesinde
-
Perakende devinin hisseleri satıldı!
-
Resmen yürürlüğe girdi! Asgari ücretlinin primi devletten
-
Altın uçtu! Fiyatlar 5 ayın zirvesinde
-
Kıdem tazminatı alabilmek için 1 gün çalışmanız yeterli
-
Gezici'nin son anketinde rüzgar tersine döndü