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Ağbal: "Yeni Sistemde Demokrasiyi ve Bütçe Hakkını Güçlendiren Önemli Değişiklik Yapılıyor"
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Ağbal: "Yeni Sistemde Demokrasiyi ve Bütçe Hakkını Güçlendiren Önemli Değişiklik Yapılıyor"

- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

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