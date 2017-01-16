Ağbal: 'Yapılandırmadan 13,7 Milyar Lira Gelir Elde Ettik'

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2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri

Maliye Bakanı Ağbal'ın konuşması Maliye Bakanı Ağbal, 2016 bütçe sonuçlarını açıkladı: (2)

"Geçen yıl vergi gelirleri tahsilatı bir önceki yıla göre yüzde 12,5 artarak 458,7 milyar lira oldu. Vergi gelirlerinde yıl başında ortaya koyduğumuz hedefi yakalamış olduk"

"Kurumlar vergisi ile ÖTV gelirlerinde ise hedefe göre yukarı yönlü gerçekleşmeler oldu"

"Vergi gelirlerine ilişkin bütçe hedeflerine ulaşmada en önemli katkı vergi alacaklarının yeniden yapılandırılmasından geldi. Bu kapsamda 2016 yıl sonu itibarıyla yapılandırmadan 13,7 milyar lira gelir elde ettik"