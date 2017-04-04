Ağbal: Türkiye Bölgede Cazibe Merkezi Olarak Görülüyor (2)

ATSO TOPLANTISINA KATILDI



Maliye Bakanı Naci Ağbal, Afyonkarahisar programı kapsamında Oruçoğlu Termal Tesisleri'nde Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Şehit haberlerini hatırlatan Bakan Ağbal, "Terör belası ne yazık ki bugün de hortladı. 3 güvenlik görevlimiz şehit oldu, 9 yaralımız var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.



'ŞİDDETLE KINIYORUZ'



Suriye'de yaşanan kimyasal saldırıya da değinen Bakan Ağbal, "Bugün Suriye'de yaşanan olay, bütün dünyanın ayağa kalkması gereken bir olaydır. Suriye'de kimyasal silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda 100'den fazla insan hayatını kaybetti, 5 binden fazla insan yaralandı. Türkiye olarak meselelere insani olarak baktık. Bu rejimi tasvip etmedik ve sürekli kınadık. Şimdi de şiddetle kınıyoruz. Suriye'de inanlık dışı bir olay yaşanıyor. Türkiye bu meseleye tamamen insancıl ve inancımız gereği yaklaştık. Artık Suriye'de bu insanlık dışı olaylar olmamalı" diye konuştu.



Türkiye'nin son 14 yıldır ekonomi alanında önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Bakan Ağbal, ülkeye gömleğin artık dar geldiğini söyledi. Piyasaların halk oylamasını beklediğini aktaran Bakan Ağbal, referandum dan 'evet' çıkması halinde, piyasaların büyük ölçüde rahatlayacağını ve yatırımların da artacağını anlattı. Bakan Ağbal, slayt eşliğinde Ak Parti hükümetinin yaptıklarıyla 16 Nisan'da yapılacak referandum hakkında bilgiler vererek, işadamlarından halk oylamasında 'evet' oyu vermelerini istedi.



