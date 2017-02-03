Ağbal: "Referandum Için 190 Milyon Lira Gider Gerçekleştirilecek"

- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamaları ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Ağbal: 'Referandum Için 190 Milyon Lira Gider Gerçekleştirilecek'

- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamaları ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Arkadaşların yaptığı ilk maliyet çalışmalarına göre, referandum için yaklaşık 190 milyon lira merkezi yönetim bütçesinden seçim harcamaları kapsamında gider gerçekleştirilecek."

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Naci Ağbal, Referandum, Ankara