- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamaları ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal: "Arkadaşların yaptığı ilk maliyet çalışmalarına göre, referandum için yaklaşık 190 milyon lira merkezi yönetim bütçesinden seçim harcamaları kapsamında gider gerçekleştirilecek."
Ağbal: "Referandum Için 190 Milyon Lira Gider Gerçekleştirilecek"
- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamaları ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıklamaları ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, AA Editör Masası'nda soruları yanıtladı.