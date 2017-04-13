Ağbal: "Önümüzdeki Aylardan Sonra Aşağı Yönlü Bir Trendi Enflasyonda Göreceğiz"
- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.
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