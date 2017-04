Ağbal: "Inşallah 21. Asır Türkiye'nin Asrı Olacak"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Eskiden yedi düvele muhtaç bir Türkiye'den, şimdi yedi düvele borç veren bir Türkiye'ye, Allah'a şükürler olsun, geldik. Bugün hem bütçeyi yaparken millete hizmet bütçesi yapıyoruz hem de eskisi gibi artık faize bütçeden para ödemiyoruz." dedi.



Sancaktepe Mustafa Öncel Kültür ve Spor Kompleksi'nde düzenlenen seçmen buluşmasında konuşan Ağbal, 16 Nisan'daki halk oylamasından güçlü bir "Evet" sonucu çıkmasını istediklerini ifade ederek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.



Türk milletinin, Fetullahçı Terör Ögrütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde kenetlenerek onurunu koruduğunu belirten Ağbal, "Çanakkale ruhu adeta köklerinden yeniden fışkırdı ve o gece siz Sancaktepeliler de İstanbullular da hepiniz sokaktaydınız, hepiniz meydanlara indiniz, hepiniz havalimanlarına gittiniz ve Cumhurbaşkanınıza, Meclisinize sahip çıktınız. Siz o gün adeta bir destan yazdınız." diye konuştu.



AK Parti hükümetlerinin kendini "yönetici" değil "hizmetkar" diye tanımladığının altını çizen Ağbal, "Biz size hizmet etmeye geldik. 15 Temmuz gecesinde sizin gösterdiğiniz büyüklük, öyle bir büyüklük ki hiçbir şeyle ölçülemez. O gün, bu millet yeniden dirildi. O gece, bu alçak darbe girişimini yerle bir ettik." ifadelerini kullandı.



"Sizlerin 16 Nisan'da gösterdiği kararlılığı, torunlarımız gururla anlatacak"



Ağbal, seçmene güvendiklerini vurgulayarak, "Sancaktepe'de en az yüzde 65 istiyoruz. Ne kadar fazla gelirse gelsin ama en az yüzde 65 'evet' istiyoruz. İnşallah sizlerin gayretleriyle İstanbul da şahlanacak, Türkiye de şahlanacak ve yeni Türkiye'nin temellerini attığımız günün adı olacak, 16 Nisan. Tarih yazacak bunu. Sizlerin 16 Nisan'da gösterdiği kararlılığı, inşallah torunlarımız da çocuklarımız da gururla anlatacak." değerlendirmesini yaptı.



Anayasa değişikliğinin kolay bir iş olmadığını ifade eden Ağbal, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda ilk defa bu kadar kapsamlı bir değişiklik yapılacağını söyledi.



Türkiye'yi büyütüp güçlendirecek bir anayasa değişikliğinin arifesinde bulunulduğunu aktaran Ağbal, "Yapılan tamamen milli bir anayasa değişikliğidir, tamamen sivil siyasetin ürettiği bir anayasa değişikliğidir. Burada AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi bir araya geldi. Bu memleketin bekası için, bu memleketin istikrarı için elini değil başını taşın altına koydu, milletine güvendi ve bu anayasa değişikliğini 16 Nisan'da önünüze getirdi." diye konuştu.



"Yarınlarımız için yepyeni bir başlangıç olacak"



Halk oylamasından "hayır" sonucunun çıkması için kampanya yürüten bir kesimin yapmacık olduğunu anlatan Ağbal, "Meclis görüşmelerini hepimiz hatırlıyoruz. Bugün kamuoyunun önünde 'Şirinler'i oynayanlar, anayasa değişikliği Mecliste görüşülürken, her gün çok farklı planlar içerisinde bu değişikliğin milletin önüne gelmemesi için her türlü çabayı gösterdiler. Görüşmelerin yapıldığı günlerde sabahlara kadar Meclisi çalıştırdılar, zorladılar, bir sürü hakaretler ettiler, bin türlü yalanlar söylediler. AK Parti grubu da MHP grubu da büyük bir kararlılıkla 'Bu söz son olarak millet adına söylenecek' deyip bu değişikliği Meclisten çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.



Ağbal, son 14 yılda yapılan her mega projenin engellenmeye çalışıldığını belirterek, projeleri inadına tek tek hayata geçirdiklerini söyledi. 16 Nisan'da güçlü "Evet" sonucunun çıkmasıyla vesayet odaklarının ülke yönetiminde söz hakkının sıfıra düşeceğini aktaran Ağbal, "Bu anayasa değişikliği 'Eski Türkiye'yi tamamen tarihe karıştırmak için, Türkiye'de milli iradenin tek söz sahibi olması için ve her şeyden önemlisi yarınlarımız için yepyeni bir başlangıç olacaktır." dedi.



Halk oylamasına katılımın çok önemli olduğunu vurgulayan Ağbal, herkesin seçimlere iştirak etmesini, komşularını ve dostlarını da bu konuda ihmal etmemesini istedi.



"Avrupa, Türkiye'deki gelişimden rahatsız"



"Hayır" kampanyası yürütenler arasında terör örgütlerinin de bulunduğuna işaret eden Ağbal, bazı Avrupalı ülkelerin bu örgütlere ses çıkarmadığını dile getirdi.



Türkiye'nin güçlü maliye sistemine ve bütçeleme mekanizmasına dikkati çeken Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı:



"Avrupa, Türkiye'deki gelişimden rahatsız. İnşallah 21. asır, Türkiye'nin asrı olacak. Bugün korkulan biraz da o. Hem genç nüfusu var hem dinamik nüfusu var hem de Türkiye büyük bir büyüme hikayesini yakaladı. Onların alıştığı Türkiye, başı eğik, sürekli söz dinleyen, sürekli söyleneni yapan Türkiye. 2002 yılında AK Parti iktidarı devraldığında, bu ülkenin hazinesinin kasaları boşaltılmıştı, bankaları batırılmıştı, bütçesi olağanüstü açık veriyordu ve o dönemde devlet bütçeyi millete hizmet için yapmıyordu, bütçenin yarısı faize gidiyordu. Yani bütçe yapıyorsunuz ama vatandaşa okul, hastane, yol yapmak için değil, faiz ödemeleri için bütçe yapıyorsunuz.



Şu son 14 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri tarafından gösterilen bütün gayretler neticesinde, bugün artık maliyenin kasaları doldu, hazinesi dolu. Eskiden yedi düvele muhtaç bir Türkiye'den, şimdi yedi düvele borç veren bir Türkiye'ye, Allah'a şükürler olsun, geldik. Bugün hem bütçeyi yaparken millete hizmet bütçesi yapıyoruz hem de eskisi gibi artık faize bütçeden para ödemiyoruz. Hem çok büyük bütçeler yapıyoruz hem de bununla hastane, okul, gençlik merkezleri, aile yaşam merkezleri, adalet sarayları, yollar, köprüler ve tüneller yapıyoruz."



Konuşmasının ardından hediye takdim edilen Ağbal, Sancaktepelilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.