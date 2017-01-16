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2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri
Maliye Bakanı Ağbal'ın soruları yanıtlaması ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.
Ağbal: "(Dolardaki Artış) Her Türlü Dalgalanmayı, Gerekli Tedbirleri Almak Suretiyle Gidermek...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri Maliye Bakanı Ağbal'ın soruları yanıtlaması ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.
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