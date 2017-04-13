Ağbal'dan Yazar Kasa Açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, bir perakende zinciri içindeki işletmenin mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa 1 Ocak 2018'den sonra da bunların kullanılabileceğini açıkladı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, bir perakende zinciri içindeki işletmenin mevcutta ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa 1 Ocak 2018'den sonra da bunların kullanılabileceğini açıkladı.
Kaynak: Dunya.com
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