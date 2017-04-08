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Ağbal'dan Kurum İçi Uzmanlık Sınavı Müjdesi
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Ağbal'dan Kurum İçi Uzmanlık Sınavı Müjdesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personel için kurum içi uzmanlık sınavı açacaklarını belirterek, "Bunun için gereken kanun tasarı taslağını Başbakanlığa gönderdik.

Ağbal'dan Kurum İçi Uzmanlık Sınavı Müjdesi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personel için kurum içi uzmanlık sınavı açacaklarını belirterek, "Bunun için gereken kanun tasarı taslağını Başbakanlığa gönderdik. Taslağımızın yasalaşması halinde sınavı en kısa sürede yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ağbal, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada, Bakanlık ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatı kadrolarındaki personel için kurum içi uzmanlık sınavı açacaklarını, sınavda başarılı olanların Maliye Bakanlığında defterdarlık uzmanı, Gelir İdaresi Başkanlığında ise gelir uzmanı kadrolarına atanacağını bildirdi.

Sınava, sınavın yapılacağı tarih itibarıyla kurumda en az 3 yıl görev yapan çalışanların katılabileceğine işaret eden Ağbal, bunun için gereken kanun tasarı taslağını Başbakanlığa gönderdiklerini kaydetti.

Ağbal, taslağın yasalaşması halinde sınavı en kısa sürede yapılacağını vurguladı.

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Sosyal Medya, Naci Ağbal, Twitter