Ağbal: 'Çalışan ve Emeklileri Enflasyona Ezdirmedik'

Maliye Bakanı Naci Ağbal, geçen yıl önceki yıllarda olduğu gibi kamu çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmediklerini belirterek, "2016 yılında kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin maaş ve ücretlerinde kümülatif bazda yüzde 12,25 zam yaptık. 2016 yıl sonu enflasyonu yüzde 8,53 oldu, bu çerçevede kamu görevlilerimizin mali ve sosyal haklarında reel yüzde 3,4 iyileştirme sağladık." dedi.



Ağbal, Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.



Geçen yıl üretime ve ihracata kısaca reel sektöre verdikleri destek ve teşvik unsurlarını artırarak özel sektör aracılığıyla büyüme stratejisine devam ettiklerini vurgulayan Ağbal, reel kesim destekleri içerisinde en büyük payı sosyal güvenlik işveren prim desteklerine verdiklerini söyledi.



Bu çerçevede 2016 yılında işletmeler tarafından sosyal güvenlik kurumuna ödenmesi gereken yaklaşık 19 milyar lira tutarındaki işveren primini bütçeden karşıladıklarına işaret eden Ağbal, "Bu tutarın 7 milyar lirası asgari ücret desteği olarak işletmelerimiz adına Hazine tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna ödendi." diye konuştu.



Geçen yıl ihracata yaptıkları destekleri önemli ölçüde artırdıklarını belirten Ağbal, ihracatın ve ihracatçıların desteklenmesi için bütçeye konulan 1 milyar 50 milyon lira ödeneği yıl içinde 750 milyon daha artırdıklarını ve böylece ihracata yaptıkları destekleri 1,8 milyar liraya çıkardıklarını kaydetti.



Bu desteklerin yanı sıra reel sektöre ayrıca bütçeden doğrudan veya dolaylı olarak faiz ve sigorta prim desteği gibi nakdi destekler de sağladıklarına işaret eden Ağbal, "Bu çerçevede yatırım yapan işletmelerimize sağladığımız destekler için bütçemizden 2016 yılında yaklaşık 600 milyon lira kaynak kullandık." dedi.



Ağbal, reel sektörün en önemli ihtiyaçlarından birinin finansmana ucuz maliyetle erişim olduğuna dikkati çekerek, bu kapsamda Halk Bankası aracılığıyla kullandırdıkları esnaf kredileri için bütçeden yaklaşık 1 milyar lira kaynak sağladıklarını bildirdi.



Bakan Ağbal ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansmanın düşük maliyetle karşılaması için Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla tarımsal kredilere toplam 1,8 milyar lira faiz desteği sunduklarını kaydetti.



Geçen yıl tarım sektörünü güçlü bir şekilde desteklemeye devam ettiklerini vurgulayan Ağbal, "Bu kapsamda tarım sektörüne doğrudan ya da dolaylı olarak yaptığımız desteklerin tutarı 15 milyar lirayı geçti. 2016 yılında çiftçilerimize 11,5 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yaptık." diye konuştu.



"Çalışan ve emeklileri enflasyona ezdirmedik"



Ağbal, geçen yıl önceki yıllarda olduğu gibi kamu çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmediklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:



"2016 yılında kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin maaş ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere yüzde 6,90 ve temmuzdan geçerli olmak üzere de yüzde 5 olmak üzere kümülatif bazda yüzde 12,25 zam yaptık. 2016 sonu enflasyonu yüzde 8,53 oldu, bu çerçevede kamu görevlilerimizin mali ve sosyal haklarında reel yüzde 3,4 iyileştirme sağladık.



SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarını ise önce yüzde 3,86 artırdık ve bu artışın üstüne 100 lira ilave ettik. Temmuz ayında ise SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında yüzde 3,63 ilave artış yaptık. Bu artışlar sonrası, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2015'in aralık ayında 2 bin 175 lira iken 2016'nın aralık ayında 2 bin 475 liraya çıktı, artış yüzde 13,8 oldu, reel olarak en düşük memur maaşı yüzde 4,8 artmış oldu.



En düşük memur emekli aylığı 2015'in aralık ayında bin 514 lira iken, 2016'nın aralık ayında bin 699 liraya çıktı, artış yüzde 12,3 oldu. En düşük SSK emekli aylığı 2015'in aralık ayında bin 144 lira iken 2016'nın aralık ayında bin 339 liraya çıktı, nominal olarak yüzde 17 artış meydana geldi.



En düşük BAĞ-KUR esnaf emekli aylığı 2015'in aralık ayında bin 14 lira iken bu rakam 2016 sonunda bin 199 liraya çıktı, nominal artış yüzde 18,3, reel artış yüzde 9 oldu. Muhtar aylığı 2015 Aralık ayında 940 lira iken 2016 Aralık ayında bin 365 liraya çıktı, nominal artış yüzde 45,2, reel artış yüzde 33,8 olarak gerçekleşti. 2016 yılında net asgari ücret bin liradan bin 300 liraya çıktı. Nominal olarak yüzde 30 artış meydana geldi."



Ağbal, geçen yıl merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde yaklaşık 150 bin yeni personele istihdam sağladıklarını belirtti.



"Mali disipline devam"



Maliye Bakanı Ağbal, geçen yıl 42 milyar lira seviyesinde sosyal harcama yaptıklarına işaret ederek, sosyal harcamaların yıldan yıla artması ile sosyal adaletin de güçlendiğini söyledi.



Orta Vadeli Program (OVP) döneminde de mali disiplinden taviz vermeyeceklerinin altını çizen Ağbal, "Mali disiplini sürdürürken kamu yatırımlarına, üretim ve ihracatı destekleyecek programlara devam edeceğiz. Özellikle işletmelerin finansmana erişimlerini kolaylaştıracak uygulamalara, Ar-Ge ile inovasyona ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine daha fazla kaynak ayıracağız." ifadelerini kullandı.



(Bitti)