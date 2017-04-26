Ağbal: Bazı Vergileri Kaldırabiliriz

Ekonomide yukarı yönlü ivmeyi çok rahat bir şekilde gördüklerini söyleyen Maliye Bakanı Ağbal, piyasa derinliği için bazı vergileri kaldırabileceklerini bildirdi.
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