Ağbal: Bazı Vergileri Kaldırabiliriz

Ekonomide yukarı yönlü ivmeyi çok rahat bir şekilde gördüklerini söyleyen Maliye Bakanı Ağbal, piyasa derinliği için bazı vergileri kaldırabileceklerini bildirdi.

Ağbal: Bazı Vergileri Kaldırabiliriz

Ekonomide yukarı yönlü ivmeyi çok rahat bir şekilde gördüklerini söyleyen Maliye Bakanı Ağbal, piyasa derinliği için bazı vergileri kaldırabileceklerini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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