Ağbal: Bazı Vergileri Kaldırabiliriz

Ekonomide yukarı yönlü ivmeyi çok rahat bir şekilde gördüklerini söyleyen Maliye Bakanı Ağbal, piyasa derinliği için bazı vergileri kaldırabileceklerini bildirdi.
Şehidin yürek yakan fotoğrafı! Suyunu köpekle paylaşmış
Canlı yayında muhabirin üzerine yıldırım düştü
Ünlü şarkıcı, annesinin ölümünü sosyal medyadan duyurdu
Tesettürlü kadınlara asla sormamanız gereken 15 soru
Rize'deki dayak skandalının ardından kararını verdi
Hande Fırat'ın yüzüğündeki pırlanta aldığı ödülü gölgede bıraktı
4 sene boyunca uğraştı, 100 metrelik kağıda sığdırdı
Türklere savaş çağrıları yapan Yunan başkan, ağzının payını aldı
Galatasaray'da bir dönem sona eriyor: Kendine kulüp bul