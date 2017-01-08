Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Anayasa Türkiye için adeta önemli bir kader noktası haline geldi. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumları doğru bir şekilde tesis ederek bu sorunları tekrar yaşamamak üzere bir anayasa değişiklik paketi hazırladı ve komisyona getirdi. Hep beraber komisyon görüşmelerini izledik değil mi? Orada kimin kiminle saf tuttuğunu gördük. Bir tarafta CHP-HDP, bir tarafta AK Parti-MHP" dedi.



Ağbal, partisince Bayburt Öğretmenevi'nde düzenlen il Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, hükümet olarak üretimi artıracak, işletmelere finansman sağlayacak, tüketicilerin finansa erişimini artıracak, bankaları rahatlatacak, talebi artıracak ve ekonomiyi canlandıracak kararlar aldıklarını belirterek "Bizim olmazsa olmazımız ekonominin büyümesidir. Asla biz ekonomide büyümeden vazgeçerek, birtakım şeylere razı olamayız. Mutlaka ve mutlaka Türkiye ekonomisi, büyümek, büyümek ve daha fazla büyümek, istihdam üretmek, işsizlik oranlarını aşağı düşürmek zorunda." dedi.



Piyasada büyük bir heyecan uyandıran bir karar paketi de açıkladıklarını ifade eden Ağbal, şöyle devam etti:



"Yaklaşık işletmelerimize 250 milyar liralık bir kaynak üretecek paket. Bankalara vereceğimiz garanti sistem üzerinden inşallah önümüzdeki günlerde bu başlayacak. Yine 2017 yılında yatırım harcamalarını artıracak noktada da işletmelerimize önemli destekler getirdik. Yine işletmelerimizin, işletme sermayelerini karşılayacak birtakım kararlar aldık ve bu kararla ilgili de gerekli yasal düzenlemeleri Meclise getirdik. Dün akşam genel kurulda bu konuyla ilgili yasaların görüşmesine devam ediliyor. Ümit ediyorum ki Meclis Danışma Kurulunun vereceği karar bağlı olarak devam eden görüşmelerin pazartesi de devam etmesini ümit ediyorum çünkü bu kanun tasarısında düzenlemekte olduğumuz konuların birçoğu bütün toplum kesimlerini ilgilendiren düzenlemeler."



"2017, 2016 yılından daha iyi bir yıl olacak"



Ekonomi ile ilgili alınması gereken tedbirleri süratle aldıklarını da dile getiren Ağbal, şunları söyledi:



"Normalde katma değer vergisi iadesi indirimli orana tabi işlemlerde bir yıl sonra yapılır. En son yine gelen talepler çerçevesinde bu sistemi de değiştirme yetkisi aldık. Yani alışlarını yüzde 18'den yapan, satışlarını yüzde 8'den yapan, yüzde 1'den yapan işletmeler, artık yıl içinde de katma değer vergisi iadelerini alabilecekler. Böylelikle katma değer vergisi yükü işletmelerimizin üzerinde kalmayacak. Hiç kimse merak etmesin bu kararların yansımasıyla 2017 yılı, 2016 yılından daha iyi bir yıl olacak. Bu konuda hükümet olarak her türlü çaba ve gayreti gösteriyoruz."



"Terör hepimizin karşı durması gereken bir insanlık suçudur"



Dünyada global terörün sürdüğüne işaret eden Bakan Ağbal, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Daha iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nde havalimanında silahlı saldırı oluyor. Yani artık global terörün nerede, kimse karşı yöneleceğini tahmin etmek zorlaşıyor. Terör adeta global bir kaosu tetikliyor. Türkiye olarak bugün değil, dünden, önceki günden ve başından beri diyoruz. Bütün ülkeleri de uyarıyoruz, terör hepimizin karşı durması gereken bir insanlık suçudur. Yani bugün Avrupa'daki ülkelere gerçekten şaşırıyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı bir terör yuvalanmasına ev sahipliği yapan ülkeler var. Bunların sempatizanlığına göz yuman ülkeler var. Bu nasıl bir anlayıştır?"



Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı yürüttüğü bir operasyon olduğunu ifade eden Ağbal, şöyle konuştu:



"Bir taraftan diyoruz ki DEAŞ, global terör örgütüdür. Türkiye bunu başından beri söylüyor. Başından beri net bir tavır koyuyor ortaya ama bugün Türkiye'nin Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütmüş olduğu operasyonlarda müttefik olarak bildiğimiz ülkelerin tavırlarına baktığımız zaman gerçekten bu kadarına da pes diyoruz. Dolayısıyla kimse merak etmesin hepimizin kalbi bir. Bu terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bunlar tamamen yok olana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesi devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın liderliğinde hükümet olarak sonuna kadar bu iş nereye giderse gitsin mücadele devam edecek."



Bakan Ağbal, asla birlik ve beraberlikten vazgeçilmemesi gerektiğini vurgulayarak "Bir tane biz var. Hepimiz. Biz ve onlar yok. 15 Temmuz'da bu millet sokağa çıkarken o anda kimsenin aklından şu bu geçiyor muydu, sadece milleti kurtarmak geçiyordu, demokrasiye sahip çıkmak geçiyordu. Dolayısıyla orada kenetlendik. 15 Temmuz bilincini asla kaybetmeyeceğiz. 15 Temmuz ihanetleri ne ilk ne de son. Dolayısıyla her türlü ihanete karşı ayakta duracağız." diye konuştu.



En önemli hadisenin birlik ve beraberlik olduğuna dikkati çeken Bakan Ağbal, "Hain terör örgütleri, 15 Temmuz darbe girişimini yapanların, elindeki tek şey, belki de yapmak istedikleri şey, milletin arasına fitne ve fesat sokmaktır. Asla bu oyunlara gelmeyeceğiz. Bu günlerde özellikle de fitne ve fesatın harman olduğu bu sosyal medyada hiçbir şeye itibar etmeyeceğiz. Sosyal medya dahil sokaktaki, kahvehanedeki konuşmalarımızda, evimizdeki konuşmalarımızda hep birliğe ve beraberliğe vurgu yapacağız." dedi.



"Anayasa Türkiye için bir kader noktası haline geldi"



Gelecek günlerin çok önemli olduğunu anlatan Ağbal, şu görüşleri aktardı:



"Anayasa Türkiye için adeta önemli bir kader noktası haline geldi. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumları doğru bir şekilde tesis ederek bu sorunları tekrar yaşamamak üzere bir anayasa değişiklik paketi hazırladı ve komisyona getirdi. Hep beraber komisyon görüşmelerini izledik değil mi? Orada kimin kiminle saf tuttuğunu gördük. Bir tarafta CHP-HDP, bir tarafta AK Parti-MHP. Dolayısıyla bir burada mutlaka ve mutlaka bu sürece aynı kararlılık içerisinde devam edeceğiz. Haftaya genel kurulda görüşmeler başlıyor."



Genel kurul görüşmelerine ilişkin de provakatif birtakım açıklamalar yapıldığını aktaran Ağbal, şöyle konuştu:



"Asla biz bunları dikkate almayacağız. Ondan sonra esas hakem olan millete gideceğiz. Biz baştan itibaren açıkladık bu anayasa değişikliği hangi oyla çıkarsa çıksın biz bu değişikliği milletin önüne getireceğiz diye. Sandığa getireceğiz. Dolayısıyla Rabb'im inşallah fırsat verir, genel kurul görüşmeleri de bittikten sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da onaylaması halinde artık referandum takvimi işleyecek. O süreçte de yine bir araya geleceğiz ama bugünden özellikle ifade etmek istediğim husus mutlaka ve mutlaka bu süreci birlik ve beraberlik içerisinde götürmek. Bu bir parti yarışı değil. Partileri aşan Türkiye'nin kaderine dahil karar noktası var."



Bakan Ağbal, MHP İl Başkanlığını da ziyaret ettiğini anımsatarak şunları kaydetti:



"Çok yararlı bir toplantı oldu. Öncelikle Milliyetçi Hareket Partisi lideri sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu net bir tavır var, hem terör konusunda hem de anayasa değişikliği konusunda. AK Parti Bayburt İl Başkanlığının da aynı çerçevede kararlı duruşunu bugün görmekten gerçekten mutlu oldum."



(Bitti)