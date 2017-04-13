Ağbal Aa Editör Masası'na Konuk Oldu: (5)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, işçi ve memur maaşlarına enflasyon farkının yansıtılmasına ilişkin, "2017 Haziran sonu itibarıyla açıklanan enflasyona göre aşağıda kalan ücret düzeylerine bağlı olarak bu artışları 1 Temmuz'dan itibaren devreye sokacağız." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Ağbal, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ağbal, geçen yılı yüzde 10,9'luk işsizlik oranıyla kapattıklarını hatırlatarak, işsizlik oranlarında yukarı yönlü bir ivme olduğunu, ekonomide özellikle yılın ikinci yarısında darbe girişimi başta olmak üzere yaşanan gelişmelerin bu oranı yukarıya çektiğini söyledi.



Türkiye'nin istihdam oluşturmaya devam ettiğini dile getiren Ağbal, "Avrupa Birliği ülkelerinde küresel kriz sonrası 2007 yılına göre istihdamda net kayıp varken Türkiye küresel kriz sonrası dönemde 7 milyon insana istihdam sağladı. Son dönemde ekonomideki yavaşlama ister istemez istihdamda artış olsa bile işsizlik oranlarını yukarıya çekti." değerlendirmesinde bulundu.



Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde istihdam seferberliği başlattıklarını ve bir maliye politikasını devreye soktuklarını anlatarak, "Biliyorsunuz istihdam tarafında 2017'de ilk defa yeni işe alınacak ilave istihdamın bütün vergi ve prim tutarlarını devlet olarak biz ödüyoruz. Asgari ücretle çalışan bir kişi için 773 liralık bir maliyeti devlet olarak biz karşılıyoruz." dedi.



İş dünyasının da istihdam kampanyasını benimsediğini belirten Ağbal, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuya ilgi göstermesi, başından itibaren bu meseleyi sahiplenmiş olması, iş aleminin de burada gerçekten inisiyatif alıp bu programa destek vermesi bizi son derece sevindirdi. Çalışma Bakanı'mız zaman zaman açıklıyor, sisteme giren kişi sayılarını ve orada da istihdamı daha da yukarı çekecek gelişmeleri görüyoruz. Burada işsizlik oranındaki yukarı yönlü ivme 2017 yılındaki ekonomideki büyüme ve bu yapmış olduğumuz düzenlemeler neticesinde istihdam yukarıya gidecek, işsizlik oranları da inşallah aşağı gelecek. Çok ciddi, çok önemli bir hedef koyduk. Hangi ile gitsem ticaret ve sanayi odalarında gündemin birinci maddesi bu, iş alemi sahiplendi bunu. Sadece İstanbul'la ilgili aklımda kalan rakam 156 bin kişiye son iki ayda istihdam oluşturulmuş. İstihdam bizim açımızdan son derece önemli bunu takip ediyoruz."



"Önümüzdeki aylardan sonra aşağı yönlü trendi enflasyonda göreceğiz"



Ağbal, enflasyon oranına ilişkin bir soru üzerine, enflasyonun geçen sene kasım ayında yüzde 7 gerçekleşirken bu sene yüzde 11,3'e çıktığını hatırlattı.



Kasım ayı sonrasındaki dönemde çok hızlı bir yukarı yönlü gelişme olduğunu kaydeden Ağbal, "Burada kurlardaki değişim temel belirleyici etken, bunu yadsıyamayız, ister istemez fiyatlama davranışlarına ve maliyetlere kurun etkileri girdi." dedi.



Fiyat değişimleriyle kur değişimleri arasında bir bağlantı olduğunu vurgulayan Ağbal, kurdan kaynaklanan bir fiyat hareketi olduğunu ifade etti.



Ağbal, gıda kaynaklı enflasyonda yukarı yönlü bir gidiş olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Gıda iki bakımdan öneme haiz. Birincisi, enflasyonu hızlı bir şekilde yukarıya çekiyor. İkincisi, son derece fiyat davranışları oynaklık taşıyor. Bazen enflasyonu hızlı bir şekilde aşağı çeken bir faktör, bazen hızlı bir şekilde yukarı çeken bir faktöre dönüşebiliyor. Bu nedenle gıdada en kritik konu, bu oynaklığın olmaması ve özellikle gıdanın maliyet tarafında maliyeti aşağı çekecek düzenlemelerin yapılması. Biz enflasyonu çok önemsiyoruz. Tek haneli enflasyonları AK Parti döneminde vatandaşlarımız gördü ve yaşıyorlar. 1990'lı yıllarda yüzde 70-80 enflasyonları konuşurken, şimdi yüzde 11 enflasyondan tedirgin oluyoruz. 'Biz bunu mutlak suretle aşağı çekmemiz gerekir' diyoruz."



Kurun etkisinin zaman içerisinde bertaraf edileceğini dile getiren Ağbal, "Birtakım düzenlemeler yapıldı, o düzenlemelerin etkisi de çıkacak ve önümüzdeki aylardan sonra aşağı yönlü bir trendi enflasyonda göreceğiz. Gıda komitemiz çalışıyor. 16 Nisan'dan sonraki süreçte Merkez Bankamızın yapacağı değerlendirmelere bağlı şekilde komite olarak gerekli kararları da süratle alacağız. Enflasyonun aşağı çekilmesi bizim en önemli hedeflerimizden birisi." diye konuştu.



İşçi ve memura enflasyon farkı



Ağbal, işçi ve memurlara 2017 için öngörülen zammın enflasyonun altında kalması durumunda nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine, AK Parti hükümetleri döneminde yapılan zamların hep enflasyonun üzerinde olduğunu vurguladı.



Bu konuda hassas olduklarını ifade eden Ağbal, "Bir toplu sözleşme yaptığımız zaman bu toplu sözleşmenin olmazsa olmaz maddelerinden birisi, herhangi şekilde gerçekleşen enflasyon yeniden zammın üzerine çıkarsa telafi ediyoruz. 2017'de de gerek memur gerek memur emeklisi gerek işçi gerekse işçi emeklileri bakımından enflasyon ne kadar gerçekleşirse gerçekleşsin enflasyon oranındaki zammın telafisi yapılacak. 2017 Haziran sonu itibarıyla açıklanan enflasyona göre aşağıda kalan ücret düzeylerine bağlı olarak bu artışları 1 Temmuz'dan itibaren devreye sokacağız." dedi.



(Bitti)