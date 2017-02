Ağbal Aa Editör Masası'na Konuk Oldu: (5)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "İhracatı artırmak için daha fazla teşvik ve destek vereceğiz. Üretim tarafında geçen sene yasal düzenlemesini yaptığımız destekleyici unsurların bu sene uygulamasını gerçekleştireceğiz. Özellikle aktif iş gücü programları başta olmak üzere önümüzdeki günlerde hükümet olarak açıklayacağımız desteklerle istihdama büyük bir teşvik vereceğiz. Bu anlamda bakıldığında Orta Vadeli Program'ın (OVP) ortaya koyduğu hedeflerimizde hiçbir değişiklik yok, bunları daha da güçlendirerek hayata geçireceğiz." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Ağbal, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Ağbal, hükümet olarak, ekonomide meydana gelebilecek kırılganlıkları engellemek, ortadan kaldırmak, ekonomiyi canlandırmak için çok sayıda tedbir aldıklarını ve yaptıkları çalışmaların etkilerini görmeye başladıklarını söyledi.



Aktif iş gücü programlarını hayata geçirdiklerini belirten Ağbal, 500 bin kişiyi kapsayan bir programı uygulamaya koyduklarını ve programın devam ettiğini kaydetti. Çıraklık eğitimine dönük özel bir paket açıkladıklarını hatırlatan Ağbal, ilgili bakanlığın programı uygulamaya başladığını vurguladı.



Ekonominin yatırım tarafını harekete geçirmek için 2016 yılında çok önemli kararlar aldıklarını anımsatan Ağbal, "Süper Teşvik Sistemi'ni, kanunu ve Bakanlar Kurulu kararını çıkardık. Süper Teşvik Sistemi diye adlandırdığımız program, yatırımcılara olağanüstü imkanlar sağlıyor. Çok uzun süreli vergi indirimleri ve tatilleri, nakdi teşvikler, satın alma garantileri, yatırım yeri tahsisleri... Bu kadar cömert bir teşvik paketini bu dönemde uygulamaya koyduk." diye konuştu.



"Şimdi hasat zamanı"



Ağbal, 2017'de imalat sektöründe yapılacak yatırım harcamalarına sağlanacak teşvik oranlarını yukarıya çektiklerini kaydetti. Tüketici kredilerinin vadelerini 36 aydan 48 aya, kredi kartı genel taksit sayısını 9 aydan 12 aya çıkardıklarını ve kredi kartlarına 72 aya kadar yapılandırma imkanı getirdiklerine dikkati çeken Ağbal, asgari ücrette, memur ve emekli aylıklarında ciddi artışlar yaptıklarına değindi.



Zorunlu karşılık oranları ve kredi türlerine göre risk ağırlıklarının düşürülmesi gibi çok sayıda adım attıklarını anlatan Ağbal, "2016 yılında ekonomide meydana gelen gelişmeler çerçevesinde, arz ve talep tarafında çok sayıda düzenleme yaptık. Bunu da makro, mikro ve sektörel düzeylerde hayat geçirdik. Şimdi bunların hasadını toplama zamanı." ifadesini kullandı.



Ağbal, yapılan düzenlemelerin, 2017 yılına çok olumlu yansıyacağına işaret ederek, "Belirsizlikler veya beklentilerin hepsi geride kaldı. Önümüzde bir referandum süreci var, referandumla ilgili olumlu beklenti son derece yüksek, referandum sonucuna ilişkin piyasalarda son derece pozitif bir algı var." diye konuştu.



Rusya ile iyi giden ilişkilerin ekonomiye yansımaya başladığına değinen Ağbal, AB'deki ekonomik toparlanmanın da en fazla Türkiye'ye yaradığını söyledi. AB'ye ihracatın gittikçe arttığına dikkati çeken Ağbal, "Referandum sonrası döneme ilişkin herhangi bir siyasi belirsizlik yok. Referandum sonrasında 2019'a kadar herhangi bir seçim yok, tamamen ekonomik reformlara odaklanmış bir hükümet gündemi... Hükümet, bugüne kadar yapmış olduğu reformları, referandum sonrası artırarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



Fed'in faiz kararı



Amerikan Merkez Bankasının (Fed) faizle ilgili verdiği kararını da değerlendiren Ağbal, "Bu şunu gösteriyor, hazirana kadar Fed'in faiz kararlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Dolayısıyla Fed veya ABD kaynaklı bir belirsizlik veya beklenti şu anda piyasaları çok fazla kapsamıyor. Bu açıdan da bir sıkıntı yok. Önümüzdeki aylar gelişmekte olan piyasalar açısından olumlu ve istikrarlı bir dönemi işaret ediyor. İçeride ve dışarıda bütün bu olumlu gelişmeler, hükümet olarak kararlı bir şekilde meselelerin üzerine gitmemizi sağlayacak. 2017 yılında ekonomiyi birçok kanaldan olumlu yönde etkileyecek." ifadelerini kullandı.



"OVP'de güncelleme yok"



İhracatın büyümeye net katkısının artacağına işaret eden Ağbal, "Kamu harcamaları üzerinden de büyümeye katkı vereceğiz. 2017'den beklentilerimiz son derece olumlu, büyümenin yukarıya gideceği, enflasyonun kontrol altında tutulacağı, ihracatın artacağı ve özel sektör yatırımlarının özellikle referandum sonrası olmak üzere artacağı bir yıl olacak." diye konuştu.



Ağbal, Orta Vadeli Program'da (OVP) bir güncelleme yapılmasının gündemlerinde olmadığını belirterek, şunları kaydetti:





"OVP bütçe sunulmadan hazırlanan ve uygulamaya konulan bir dokümandır. Bu açıdan OVP ile ilgili bir güncellemeyi, 2018 yılı bütçesini Meclise sunmadan önce eylül ayı içerisinde yapacağız. Yasal olarak OVP'nin güncelleneceği tarih bu. Ancak ekonomi yönetimi olarak her zaman için içeride ve dışarıda meydana gelen değişmelere göre ekonomiyle ilgili beklentilerimizi, hedeflerimizi her zaman için değerlendiririz ama burada 2017-2019 dönemini kapsayan OVP'nin ortaya koyduğu temel amaçlardan; büyüme oranlarının yukarıya çekilmesi, ekonomide istikrarın sağlanması ve özellikle yatırım, üretim, istihdam ve ihracat kanallarında da ekonominin yukarı yönlü gidişinin sağlanması gibi hedeflere varma noktasında hükümet olarak gayretlerimize devam edeceğiz. İhracatı artırmak için daha fazla teşvik ve destek vereceğiz. Üretim tarafında geçen sene yasal düzenlemesini yaptığımız destekleyici unsurların bu sene uygulamasını gerçekleştireceğiz. Özellikle aktif iş gücü programları başta olmak üzere önümüzdeki günlerde hükümet olarak açıklayacağımız desteklerle istihdama büyük bir teşvik vereceğiz. Bu anlamda bakıldığında OVP'nin ortaya koyduğu hedeflerimizde hiçbir değişiklik yok, bunları daha da güçlendirerek hayata geçireceğiz."



