Ağbal Aa Editör Masası'na Konuk Oldu: (4)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi ve prim borçları, trafik cezaları gibi birçok kamu alacağının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa tasarısını halk oylamasının ardından TBMM'ye göndereceklerini ve başvuruları mayıs ayında alacaklarını belirterek, "Önceki yeniden yapılandırma kanununda olduğu gibi 36 aya kadar taksitlendirme imkanı olacak. 2016'daki yapılandırmaya müracaat etmemiş vatandaşlarımız için de bir şans veriyoruz." dedi.



Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.



Vergi ve prim borçları, para cezaları gibi pek çok kamu alacağının yeniden yapılandırılmasına dair düzenlemenin ayrıntıları hakkındaki bir soru üzerine Ağbal, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hemen sonrasında TBMM'ye bir yeniden yapılandırma kanunu getirdiklerini hatırlattı.



Ağbal, darbe girişiminin ardından ekonomide bir miktar yavaşlama olduğunu, bu dönemde vatandaşların vergi ve prim ödemelerinde zorlandıklarını ifade etti.



Bu yılın başında, 2016'da hayata geçirilen yeniden yapılandırmanın taksit ödemelerinin mayıs ayı sonuna ertelenmesini öngören düzenleme yaptıklarını anlatan Ağbal, ayrıca bu yılın ocak-mart döneminde ödenmesi gereken sosyal güvenlik primlerini de yılın son çeyreğine ertelediklerini söyledi.



Ağbal, temmuz ayından itibaren başlayan dönemde tahsilat performansında gevşeme yaşandığına dikkati çekerek, "Bu dönemde oluşan vadesi geçmiş borçların bu yeniden yapılandırmaya dahil edilmesinde yarar var." diye konuştu.



"Yasa tasarısını 16 Nisan'dan sonra göndereceğiz"



Yeniden yapılandırmaya konu alacakların tutarına ilişkin bilgi veren Ağbal, "Vergi tarafına baktığımız zaman, 2016 Temmuz ayı ile 2017 Mart'ı arasında oluşmuş yaklaşık 47 milyar lira vergi alacağı var ve 7,2 milyon vatandaşımızı ilgilendiriyor. Bunun içinde gelir, kurumlar, katma değer vergileri olduğu gibi Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik, idari para cezaları var. 2016'da yaptığımız yeniden yapılandırma kanunundaki kapsamda olan bütün kamu alacaklarını yeni yapılandırmaya da dahil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Sosyal güvenlik tarafında ise 2,9 milyon vatandaşı ilgilendiren 23,6 milyar lira birikmiş prim alacağı bulunduğunu anlatan Ağbal, bu borçları da yapılandırmaya dahil edeceklerini ifade etti.



Ağbal, toplamda yaklaşık 70 milyar lira vergi ve prim alacağını yapılandırmaya dahil edeceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Planımız inşallah 16 Nisan'dan sonra hızlı bir şekilde Meclise yasa tasarısını göndereceğiz. Yasanın hızlı bir şekilde görüşülmesi ve kabul edilmesi halinde mayıs ayı içinde başvuruları alırız ve ondan sonra da ödemeler başlar. Aynı şekilde önceki yeniden yapılandırma kanununda olduğu gibi 36 aya kadar taksitlendirme imkanı olacak. 'Ben borcumu peşin ödemek istiyorum' diyen vatandaşımıza aynı şekilde peşin ödeme indirimi olacak ve vatandaşlarımız burada seçeneklerden hangisini istiyorsa 6 ay, 9 ay onları seçebilecekler. Burada 2016'daki yapılandırmaya müracaat etmemiş vatandaşlarımız için de bir şans veriyoruz. 'Ben bir önceki yeniden yapılandırmaya başvurdum ama ödememi zamanında yapmadığım için sistem dışına çıktım. Bu yeniden yapılandırmaya tekrar müracaat edebilecek miyim?' Evet. Bu vatandaşımız müracaat edebilecek."



"Hiçbir şeyi affetmiyoruz"



Ağbal, düzenlemenin sadece "vadesi geçmiş borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin olduğunun altını çizdi.



Önceki kanundaki gibi matrah artırımı, vergi incelemelerine bağlı ihtilafların giderilmesi gibi konuların yeni yapılandırmada yer almayacağını belirten Ağbal, "Sadece ve sadece borçların yeniden yapılandırması olacak. Burada hiçbir şeyi affetmiyoruz. Bir kuruş vergi alacağını, hiçbir şekilde almama şeklinde bir düzenleme yapmıyoruz. Sadece vatandaşlarımıza mevcut borçlarını bir kuruş azaltmadan taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Kafaları karıştıran, bile bile birtakım yanlış açıklamalar yapılıyor, buna da üzülüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Finansal açıdan iyi olduğu dönemlerde vergisini düzenli ödeyen mükelleflere, ödeme sıkıntısı yaşadığı dönemlerde, verginin aslından vazgeçmeden kolaylık sağlamanın bir sakıncasının bulunmadığını ifade eden Ağbal, "Bu, vatandaşın devlete saygısını ve güvenini, vergiye gönüllü uyumu artırır." dedi.



Ağbal, birçok ülkede benzer sistemlerin uygulandığına işaret ederek, "Kimseye devletin en küçük hakkını zayi ettirmek gibi bir düşüncemiz yok ama bizim anlayışımıza göre devlet ile vatandaş sürekli barışık olmalı." ifadesini kullandı.



Perakende zincirlerine yazar kasa kolaylığı



Yeni nesil yazar kasalar ve pos cihazlarının kullanımıyla ilgili son durumun ne olduğuna ilişkin soru üzerine de Ağbal, Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı kapsamında mükelleflere 1 Ocak 2018'den itibaren yeni nesil cihaz kullanma zorunluluğu getirdiklerini hatırlattı.



Ağbal, perakende sektöründe ofis sistemlerine bağlı yazar kasalar kullanıldığını vurgulayarak, "Burada şöyle bir esneklik olacak. Herhangi bir perakende zinciri içindeki bir işletmemizin bir ofis sistemine entegre eski nesil yazar kasası varsa 1 Ocak 2018'den sonra da bunları kullanmaya devam edebilecek. Bu işletmelerimizin zaten yazar kasaları var. Bu yazar kasalar bizim amacımıza uygun veri üreten bir sisteme sahipler. Standartlarını ve kurallarını belirlemek suretiyle bu işletmelerimiz için bu işi zorunlu olmaktan çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.



(Sürecek)