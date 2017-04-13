Ağbal, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu: (3)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mali disiplinle ekonomiye destek verme arasındaki dengeye sonuna kadar dikkat ettiklerini belirterek, "Onun için mali disipline devam edeceğiz." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Ağbal, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Ağbal, yılın ilk çeyreğinde bütçede nasıl bir performans beklendiği sorusunu yanıtlarken, AK Parti hükümetlerinin ekonomi politikasının en temel amaçlarından birinin mali disiplini kararlı bir şekilde sürdürmek olduğunu, son 14 yıldır Türkiye'de mali disiplinin önceki dönemlerle mukayese edilmeyecek kadar sürekli ve sürdürülebilir noktalara taşındığını söyledi.



AK Parti iktidara geldiğinde yüzde 10'un üzerinde olan bütçe açığının milli gelire oranının, son 5 yıldır yüzde 1 düzeyinde bulunduğunu dile getiren Ağbal, mali disiplinden asla vazgeçmeyeceklerini bildirdi.



Maliye politikasının, konjonktürel gelişmelere bağlı olarak ekonomik büyümeye destek vermeyi de üstlenmek zorunda olduğuna işaret eden Ağbal, geçen yıl 15 Temmuz'daki darbe girişimi, Suriye ve Irak'taki gelişmeler, terör tehdidi, turizmdeki sıkıntılarla ABD seçimleri sonrası küresel dalgalanmalardan etkilenen Türkiye'de, maliye politikasının, olumsuz gelişmelerin etkisi altındaki ekonomiye destek ve güç vermesi gerektiğine dikkati çekti. Ağbal, "Bu noktada dönüp baktığımız zaman Türkiye olarak mali disiplinde, geldiğimiz nokta son derece iyi. Yüzde 1 düzeyinde bütçe açığıyla karşı karşıyayız." dedi.



Naci Ağbal, son çeyrekte sabit sermaye yatırımlarının toparlandığını, özel tüketim harcamalarının yüzde 5,7 arttığını dile getirerek, "Maliye politikasındaki mali disiplinle ekonomiye destek verme arasındaki dengeye, Türkiye olarak sonuna kadar dikkat ediyoruz. Onun için mali disipline devam edeceğiz. Geçici vergi indirimleri, harcama artışları yapacağız ama Türkiye'nin orta vadede yüzde 1'ler düzeyinde giden dengesini değiştirmeyeceğiz. Yapısal bütçe dengesini tutacağız ve koruyacağız." ifadelerini kullandı.



"Ekonomiyi büyüteceğiz"



Bu yılın bütçe gerçekleşmelerinde ilk iki ayda 4,5 milyar liralık bütçe fazlasının olduğunu anımsatan Ağbal, şu anda bütçenin kontrollü bir şekilde hedefler doğrultusunda devam ettiğini bildirdi.



Ekim ayına ertelenen, şubatta alınması gereken yaklaşık 3,3 milyar liralık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim alacağı, 4,5 milyar liralık bütçe fazlasına eklendiğinde, 7,9 milyar liraya yakın bütçe fazlasının olduğunu dile getiren Ağbal, 2016 Ocak-Şubat döneminde 6,6 milyar lira bütçe fazlasının olduğunu, bu sene şubat bakımından toplamda, geçen seneden daha iyi bir bütçe performansına sahip olunduğunu söyledi.



Martta da bütçe dengesi ve harcamaların bir miktar yukarı gideceğini belirten Ağbal, "Netice itibarıyla onun alt kırılımlarına bakıldığında ilk aylardaki prim ertelemeleri ve birtakım ekonomiyi destekleyen düzenlemelerin yansıması olarak karışımıza çıkacak ama sonraki aylarda, özellikle ikinci yarıdan itibaren tahsilini ertelediğimiz alacaklar, tahsil edilmeye başlandıkça, bütçe dengesindeki negatif yönlü değişim, aşağı doğru gelmeye başlayacak. Biz, bu sene maliye politikasını, ekonomiyi desteklemek üzere mali alanımız imkanında bir araç olarak kullanacağız ve ekonomiyi büyüteceğiz. Ekonominin küçüldüğü bir ortamda bütçe dengesi daha da kötüleşir. Önemli olan ekonomiyi büyütmek, ekonomiye destek vermek ve ekonominin kılcal damarlarındaki büyüme potansiyelini harekete geçirmek." değerlendirmesine bulundu.



"Vergi indirimleri ekonomiye olumlu yansıdı"



Ağbal, mobilya ve beyaz eşyada vergi indirimlerinin piyasaya etkilerinin sorulması üzerine, bu indirimlerin vatandaşa ve piyasa olumlu yansıdığını söyledi.



Söz konusu indirimlerle ilgili olumlu geri bildirimler aldıklarını belirten Ağbal, "Sadece bu sektörler değil, bu sektörlerle etkileşim halinde olan bütün sektörler de bu indirimden olumlu etkilendi. Rakamlar da bunu söylüyor. Beyaz eşyada yüzde 40, mobilyada yüzde 15'in üzerinde satışlar arttı. Vergi indirimleri ekonomiye olumlu yansıdı, bunu gördüğümüz için bu vergi indirimlerinin sürelerini 30 Eylül'e kadar uzattık." diye konuştu.



Ağbal, şu ana kadar almış oldukları tedbirlerin ekonomide moralleri düzelttiğini ve taşların yerine oturmasını sağladığını ifade etti.



KOSGEB ve KGF destekleri



Ağbal, son dönemde Kredi Garanti Fonu (KGF) üzerinden işletmelere sağlanan teminat ve kredi imkanının piyasalarda olağanüstü etki yapmaya başladığını belirterek, "Hatırlarsanız 2017'ye girerken bankalarda bir karamsarlık hakimdi ama bugün bankacılıkla ilgili bütün beklentiler olumluya döndü. Bankaların bu sisteme destek verdiğini görüyoruz." ifadesini kullandı. KGF ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden yararlanan işletmelere ilişkin bilgi veren Ağbal, şunları kaydetti:



"Kredi Garanti Fonu üzerinden yaklaşık 157 bin firmaya 114 milyar liralık kredi imkanı sağladık. Bunun ekonomi üzerinde olumlu etkileri olacak. KOSGEB üzerinden evvelsi gün itibarıyla kredisini alıp cebine koyan 186 bin işletme var. Yaklaşık 56 bin işletmenin de bankada parası bekliyor. Üst üste koyduğunuzda 241 bin işletme KOSGEB kredisine erişmiş. Parasını cebine koyan 186 bin işletmenin KOSGEB'den aldığı kaynak 4,7 milyar lira, KGF üzerinden 114 milyar lira. Toplamda 118 milyar lira eder. Sadece ocak, şubat, mart aylarında prim ertelemeden dolayı işletmelerden almaktan vazgeçtiğimiz prim geliri tutarı 14 milyar lira, onu da koyun üstüne. Yeniden yapılandırmada ocak ve sonraki aylardaki taksitleri mayıs ve sonrasına erteledik. Nereden baksanız 10 milyar lira da oradan koyun. Bunları üst üste koyduğunuz zaman, hem bankacılık kesimi üzerinden hem kredi araçlarını kullanmak suretiyle hem maliye politikası ayağı üzerinden ekonominin büyümesine destek verecek güçlü bir nakit akışını sağlamış olduk."



Ekonomide işlerin olumluya dönmeye başladığını ifade eden Ağbal, ekonomik, tüketici ve reel kesim güven endeksleri gibi son açıklanan verilerile işletme ve tüketici kredilerinde önemli artış görüldüğünü söyledi.



(Sürecek)