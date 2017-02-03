Ağbal Aa Editör Masası'na Konuk Oldu: (3)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, enflasyon rakamlarına ilişkin, "Önümüzdeki dönemde hem gıda komitesinin uygulayacağı kararlar hem Merkez Bankasının devreye sokacağı uygulamalar hem de maliye politikalarımızla enflasyonu orta vadeli hedefte aşağı doğru getirme çabamız olacak." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Ağbal, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Ağbal, Merkez Bankasının yılın ilk aylarında enflasyonda artış olacağına işaret ettiğini anımsattı.



Ağbal, enflasyon artışında kurun, gıda fiyatlarının ve yılın son çeyreğindeki vergi düzenlemelerinin etkili olduğunu belirterek, "Yılın ilk yarısında enflasyon yukarı yönlü bir patika izlese de yılın ikinci yarısından itibaren aşağı gelerek, yıl sonunu yüzde 8 olarak bitireceğini söyleyebiliriz. Merkez Bankasının en son yapmış olduğu tahmin bu." diye konuştu.



Geçen sene de benzer bir trendin yaşandığına işaret eden Ağbal, "Enflasyonun artması hiçbirimizin arzu etmediği bir durum. Önümüzdeki dönemde hem gıda komitesinin uygulayacağı kararlar hem Merkez Bankasının devreye sokacağı uygulamalar hem de maliye politikalarımızla enflasyonu orta vadeli hedefte aşağı doğru getirme çabamız olacak. Bunda da inşallah başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.



"MASAK 60 bin kişi için rapor üretti"



Bakan Ağbal, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının (MASAK) çeşitli terör örgütleriyle mücadelesinin detaylarının sorulması üzerine, hükümet olarak terör örgütleriyle çok yönlü bir mücadele yürüttüklerini söyledi.



Soruşturmalara Maliye Bakanlığı olarak her anlamda katkı verdiklerini kaydeden Ağbal, "MASAK, emniyet ve savcılık birimleri ile çok yoğun bir çalışma içerisinde. Şu ana kadar FETÖ, PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle ilgili olarak 3 binin üzerinde dosya açılmış durumda. Her bir dosyada olaylar ve kişiler var. Bu kapsamda 93 bin 717 kişi hakkında MASAK şu anda soruşturma yürütüyor. Bunların içerisinde FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin olarak 89 bin 689 kişi hakkında ya MASAK tarafından resen ya da savcılıkların talebi üzerine mali araştırmalar yapılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 59 bin kişi hakkında MASAK tarafından mali analiz çalışmaları yapılmış, ilgili kurumların talep ettiği raporlar üretilerek gönderilmiş." dedi.



Ağbal, FETÖ'ye ilişkin soruşturmalarda işin mali boyutunun ortaya konulmasının son derece önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"Bu terör örgütü (FETÖ), bütün gücünü oluşturmuş olduğu finans ayağı üzerinden götürdü. Gerek holding, gerek şirket, gerek medya yapılanmaları, gerek eğitim kurumları hepsinin üzerinde çok güçlü bir global network var. Bir taraftan yasadışı yollarla gelirler elde ediliyor, devletin içinde yuvalanmış terör örgütü yapılanmaları, devletin imkanlarını kullanarak kaynak üretiyor. Özel sektör, medya, finans ayağı üzerinden de kaynaklar üretilerek de bunlar yurt içi ve yurt dışında örgütün amaçlarında kullanılıyor.



Burada MASAK gerek yurt içi gerekse yurt dışında birçok olayı bu süreçte açıklığa kavuşturdu. Özellikle FETÖ yapılanmasının yurt dışına kaynak transferini teker teker ortaya koydu. Dolayısıyla burada bugüne kadar yaklaşık 60 bin kişi hakkında soruşturmalar tamamlandı. Savcıların soruşturmalarına katkı verecek, bulgular elde edildi."



FETÖ mensuplarının 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bankacılık sistemi üzerinden yurt dışına para kaçırma ve varlıklarını başka kişilerin adına transfer etme girişiminde bulunduğunu anlatan Ağbal, "MASAK şu ana kadar 89 milyon liralık bir kaynak transferini durdurdu, dondurma işlemi yaptık. Yine bankacılık sistemi üzerinden yapılmak istenen 33 milyon dolarlık bir kaynak transferi donduruldu." şeklinde konuştu.



"FETÖ'ye ait 5 bine yakın kurum kapatıldı"



Ağbal, FETÖ'ye ait eğitim ve sağlık kurumları, holding ve şirketlere de el konulduğunu belirterek, "Bunlarla ilgili kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Şu ana kadar 2 bin 338 gerçek veya tüzel kişiye ait 4 bin 844 kurumu kapatmışız." ifadelerini kullandı.



Milletin varlıklarının yeniden millete döndüğünü vurgulayan Ağbal, FETÖ ile mücadelenin gelecek dönem de devam edeceğini bildirdi.



Ağbal, FETÖ'ye ait gayrimenkullerin Hazineye geçtiğini anımsatarak, buradaki taşınmazların ihtiyaç duyanlara tahsis edildiğini kaydetti.



Kapatılan kurumlardan alacaklı olan vatandaşlar için de bir imkan getirdiklerini vurgulayan Ağbal, "Oralarla zamanında iş yapmış, mal satmış vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için müracaatlarını da aldık. Çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu kurumlardan alacağı olan vatandaşlarımıza da alacaklarını araştırmalarımız tamamlandıktan sonra ödeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



(Sürecek)