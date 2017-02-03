Ağbal, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu: (1)

Maliye Bakanı Naci Ağbal, cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliğine yönelik referandumun maliyetine ilişkin, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) referandum çalışmalarını yürütüyor. Arkadaşların yaptığı ilk maliyet çalışmalarına göre, yaklaşık 190 milyon lira civarında Merkezi Yönetim Bütçesinden seçim harcamaları kapsamında gider gerçekleştirilecek." dedi.



Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Ağbal, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandumun bütçeye maliyetine ilişkin açıklamalarda bulunan Ağbal, "YSK referandum çalışmalarını yürütüyor. Arkadaşların yaptığı ilk maliyet çalışmalarına göre, yaklaşık 190 milyon lira civarında Merkezi Yönetim Bütçesinden seçim harcamaları kapsamında gider gerçekleştirilecek. Gerek Devlet Malzeme Ofisi, YSK'nın talepleri doğrultusunda seçim hazırlıklarına çalışıyor, gerekse de ilgili arkadaşları koordine ediyor. Herhangi bir sorun yok referandumla ilgili bütün hazırlıklar devam ediyor." diye konuştu.



Sistem değişikliğinin demokrasiyi güçlendireceğini belirten Ağbal, şunları kaydetti:



"(Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi) İcraatı ve yasama organını yeni fonksiyonları itibarıyla daha da güçlendireceği için ekonomi için belirsizlikleri azaltan, ekonomiye güç veren reformlarında daha da ileriye gitmesini sağlayacak bir başlangıç olarak görüyorum. Referandumdan sonra yeni oluşturulan sistemin ileriye dönük olarak oluşturacağı bir belirginlik var. 2019 yılına kadar bu ülkede bir seçim yok. Hükümetin önünde referandumdan sonraki en önemli gündemi ekonomik reformların artırılarak devam etmesi. İnşallah nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek referandum sonucunda anayasada yapılacak değişikliğin ardından ekonomide daha bugünlerden olumlu bir beklentiler başladı ama referandum sonrası beklentiler çok daha olumlu bir noktaya gidecek. Hem içeride hem de dışarıda olumlu beklentiler daha da güçlenecek. Özellikle yatırım ayağında inanıyorum ki önemli bir sıçrama meydana gelecek."



(Sürecek)