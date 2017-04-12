Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Ağbal, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
Ara
BİST 91.230 %0,36
DOLAR 3,7339 %0,09
EURO 3,9535 %0,71
PARİTE 1,0585 %-0,05
ALTIN 150,41 %0,00
FAİZ 11,30 %0,80
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Ağbal, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Ağbal, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Ağbal, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Ağbal'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile Finans Haberleri Terminalinden (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Anadolu Ajansı, Naci Ağbal, Twitter, Finans