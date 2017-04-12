Ağbal, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.



Ağbal, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.



Ağbal'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile Finans Haberleri Terminalinden (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.