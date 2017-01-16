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Ağbal: "2017 Yılına Ilişkin Özelleştirme Geliri Hedefimizi Koruyoruz"
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Ağbal: "2017 Yılına Ilişkin Özelleştirme Geliri Hedefimizi Koruyoruz"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri Maliye Bakanı Ağbal'ın soruları yanıtlaması Toplantının bitmesi ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

Ağbal: '2017 Yılına Ilişkin Özelleştirme Geliri Hedefimizi Koruyoruz'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri
Maliye Bakanı Ağbal'ın soruları yanıtlaması
Toplantının bitmesi ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.

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