GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri
Maliye Bakanı Ağbal'ın soruları yanıtlaması
Toplantının bitmesi ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.
Ağbal: "2017 Yılına Ilişkin Özelleştirme Geliri Hedefimizi Koruyoruz"
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri Maliye Bakanı Ağbal'ın soruları yanıtlaması Toplantının bitmesi ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bakanlıkta 2016 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerine ilişkin basın toplantısının ardından soruları yanıtladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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