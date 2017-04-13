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Ağbal: "17 Nisan'dan Itibaren Türkiye Gündeminin Birinci Sırasına Ekonomi Oturacak"
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Ağbal: "17 Nisan'dan Itibaren Türkiye Gündeminin Birinci Sırasına Ekonomi Oturacak"

- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Ağbal: '17 Nisan'dan Itibaren Türkiye Gündeminin Birinci Sırasına Ekonomi Oturacak'

- Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın konuşması ANKARA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "16 Nisan sonrası dönemde kurdaki, faiz oranlarındaki gelişmeler, ekonomik büyüme, yatırım harcamaları ve Türkiye'ye gelecek sermaye bakımından kısa vadede olumlu etkiler görülecek. Bu net. Piyasa da bunu istiyor. Türkiye'nin olumlu bir hikayesi olacaksa, bu olumlu hikayenin adı, referandum da 'evet' çıkmasıdır."

Maliye Bakanı Naci Ağbal: "17 Nisan'dan itibaren Türkiye gündeminin birinci sırasına ekonomi oturacak. Ekonominin de iki temel ayağı olacak, bir reform, iki ekonomik canlanmayı daha da güçlendirecek yeni destek ve teşviklerin geliştirilmesi. (Devam eden destek ve teşviklerin sonuçlarına ilişkin) Son derece olumlu gelişmeleri görüyoruz."

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