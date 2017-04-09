Ağbal - '16 Nisan'da Sandıktan 'Evet' Çıkarsa Türkiye'nin Uluslararası Siyaset Alanındaki Gücü Daha...

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "1990'lı yıllarda kimse Türkiye'nin cumhurbaşkanı, başbakanı bir uluslararası toplantıya katılsa ne der diye bakar mıydı? Ama şimdi öyle değil sayın cumhurbaşkanımız bir meseleyle ilgili açıklama yaptığı zaman bütün dünya takip ediyor." dedi.



Ağbal, Gaziosmanpaşa'daki Paşa Köşkü Lokantası'nda Gaziosmanpaşa Bayburtlular Derneği, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı ve ilçenin kanaat önderleriyle bir araya geldi. Ağbal, konuşmasında son yıllarda yakalanan siyasi istikrara vurgu yaparak 16 Nisan referandum unda "evet" oyu istedi.



Milletvekili seçildiği Bayburt iline yapılan yatırımları sıralayan Ağbal, Bayburtluların vatanına sevdalı yiğit insanlar olduğunu söyledi. Bayburtluların Fetullahçı Terör Ögrütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde demokrasiden yana tavır aldığını belirten Ağbal, hemşehrilerinin 16 Nisan referandum unda vereceği "evet" oylarıyla rekora ulaşmasını rica etti.



Son yıllarda gerçekleştirilen mega yatırımların ülkenin geleceği adına birer sigorta niteliğinde olduğunu aktaran Ağbal, Türk maliyesinin son derece güçlü görünümünü koruduğunu ifade etti.



Türkiye'nin 16 Nisan halk oylamasıyla geleceğini oylayacağını ifade eden Ağbal, şöyle konuştu:



"Hepimizin çocukları var, geçlerimiz, torunlarımız var. Hepimiz istiyoruz ki gençlerimiz, çocuklarımız iş sahibi olsun, AŞ sahibi olsun.Okullarını bitirdiklerinde girecek işleri olsun. Önleri açık olsun istiyoruz. Eğer işiniz varsa, yatırımınız varsa, fabrikanız varsa, bir işletme işletiyorsanız o zaman da ne diyorsunuz, 'İşimde istikrar olsun' Yani işler düzgün bir şekilde yürüsün. Ticaret yapıyorsanız alışveriş iyi olsun istiyorsunuz. Bunlar doğru şeyler. İşte bütün bunları yapacak değişiklik 16 Nisan referandum uyla yapılacak olan değişikliktir. 16 Nisan'da milletçe inşallah dosta, düşmana karşı hep beraber el ele vereceğiz ve bu anayasa değişikliğini büyük bir oy çoğunluğuyla gerçekleştireceğiz."



"Türkiye'de yakalanan güçlü ivmeyi bölmek istiyorlar"



Ağbal, referandum için "Hayır" kampanyası yürütenler arasında ülke içinden çeşitli kesimler olduğu gibi bazı Avrupalı devletlerin de bulunduğunu anımsatarak, "Avrupa'daki bir takım ülkeler ve siyasetçiler bu referandum neticesinin 'Hayır' olması için büyük bir gayret içerisindeler. Normalde referandum Avrupa Birliği'ndeki (AB) ülkeleri ne ilgilendiriyor? Bu doğru bir soru. Ama bugün bakıyoruz ki Avrupa'daki bir takım ülkeler Türkiye'deki bu büyümeyi, gelişmeyi çekemiyorlar. Türkiye'de yakalanan güçlü ivmeyi bölmek istiyorlar." diye konuştu.



AK Parti hükümetlerinin 2002 yılında başlayan başarı hikayesini sürdüreceğini söyleyen Ağbal, "Son 15 yılda Türkiye hem ekonomik olarak büyüdü hem siyaseten güçlendi. Bir dünya ülkesi haline geldi. Hatırlayın 1990'lı yıllarda kimse Türkiye'nin cumhurbaşkanı, başbakanı bir uluslararası toplantıya katılsa ne der diye bakar mıydı? Ama şimdi öyle değil sayın Cumhurbaşkanımız bir meseleyle ilgili açıklama yaptığı zaman bütün dünya takip ediyor" değerlendirmesini yaptı.



"Mesele kimyasal silah değil"



Türkiye'nin Suriye'de yaşanan iç savaşın ilk gününden bu yana onurlu bir duruş sergilediğini ifade eden Ağbal, Esed rejiminin İdlib'de yaptığı kimyasal silahlı saldırıya dikkati çekti.



Ağbal şunları söyledi:



"Belki bütün dünya kamuoyu kimyasal bir silahla insanların öldürülmesine tepki koydu. Ama sayın cumhurbaşkanımız ne dedi? Mesele kimyasal silah değil ki… Mesele orada on binlerce, yüz binlerce insan ölüyor. Konvansiyonel silahlarla öldürülünce ne yapacağız? Susacak mıyız? Konvansiyonel silahlarla yüz binlerce insanın canı alınırken sessiz mi duracağız. Her zaman için Türkiye olarak sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde bu meselelere karşı dik durduk. Onun için 16 Nisan'da eğer sandıktan güçlü bir 'evet' çıkarsa Türkiye'nin uluslararası siyaset alanındaki gücü daha da katlanacak. Siyasette daha da güçleneceğiz, ülkenin önü daha da açılacak. Bu sayede inşallah Türkiye çok daha ileri noktalara gidecek."



Konuşması zaman zaman "Bayburt seninle gurur duyuyor" sloganlarıyla kesilen Ağbal'a konuşmasının ardından AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı yetkilileri tarafından Esma-ül Hüsna tablosu hediye edildi.



Bakan Ağbal, hemşehrileriyle bol bol fotoğraf çektirerek salondan ayrıldı.