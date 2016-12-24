Ağbaba: Diktatör Heveslilerini Görünce İnönü'nün Değerini Daha İyi Anlıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Başkanlık hayalleriyle parlamenter demokrasinin yok edilmek istendiği günümüzde, İsmet İnönü'nün değerini çok daha iyi anlıyoruz" dedi.



Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 43'üncü ölüm yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Ağbaba, hemşehrisi olmakla her zaman gurur duyduğu İsmet İnönü'yü 43'üncü ölüm yıldönümünde bir kez daha saygıyla andığını belirterek, "İsmet İnönü, 1'inci Dünya Savaşı sonrası emperyalist güçlerin boyunduruğundaki bir ülkeyi Cumhuriyete kavuşturma hayalleri kuran ve bu hayalleri uğruna hayatlarını ortaya koyan en önemli mimarlardan biridir" dedi.



İsmet İnönü'nün Dünya siyasi tarihinde kendi iktidarını demokratik yollarla devreden, tek partili yaşamdan çok partili yaşama geçişi kendi elleriyle gerçekleştiren ender kişilerden biri olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle devam etti:



"Bugün İnönü'ye 'diktatör' diyen, tek adam ilan edenler, İsmet Paşa'nın çok partili sisteme geçerek Türkiye'yi getirdiği noktayı unutanlardır. Adına başkanlık deyip aslında diktatörlük hayallerini hayata geçirmek isteyenleri gördükçe, İsmet Paşamız'ın değerini çok daha iyi anlıyoruz. Özgür ve demokratik bir cumhuriyetin, İnönü'nün attığı tarihi adımlarla şekillendiğini bilmeyenlerin İnönü'ye laf etmeleri kabul edilemez."



Ağbaba, Malatya'nın iki Cumhurbaşkanı çıkaran bir şehir olduğunu, Turgut Özal ve İsmet İnönü'nün Malatya'nın yetiştirdiği önemli devlet adamları olduğunu belirterek, "Son yıllarda Malatya'ya gelen AKP'liler mitinglerde, basın açıklamalarında İnönü ismini ısrarla dillerine almıyorlar. Şu net olarak bilinmelidir ki; oturdukları koltukları, yaptıkları görevleri Atatürk ve İnönü'ye borçlu olanlar ne yaparlarsa yapsınlar İnönü ismini Türkiye'nin kalbinden silemezler" dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba açıklamasının sonunda "2'nci Cumhurbaşkanımız, Partimizin unutulmaz genel başkanı, hemşerimiz İsmet İnönü'yü 43'üncü ölüm yıldönümünde bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum" diye konuştu. - Malatya