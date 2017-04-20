Agad'tan Müdür Fidancı'ya Hayırlı Olsun Ziyareti

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve yönetim kurulu üyeleri Konya Basın Yayın ve Enformasyon (BYEGM) İl Müdürlüğüne atanan Abdurrahman Cüneyt Fidancı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



Müdür Abdurrahman Cüneyt Fidancı'nın Konya Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğüne atanmasından mutluluk duyduklarını ifade eden AGAD Başkanı İbrahim Aslan, Fidancı'nın burada güzel hizmetlere imza atacağını söyledi.



Başkan Aslan ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Çok değerli dostumuz Abdurrahman Cüneyt Fidancı'nın Beyin Konya Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürlüğüne atanmasından dolayı kendisine nezaket ziyaretinden bulunduk. Biz Müdürümüz Fidancı beyi yaptığı çalışmalardan biliyoruz. İstanbul ve Ankara'daki görevlerinden de iyi tanıyoruz. Bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyoruz. Daha iyi yerlere geleceği inancındayız. Her zaman kendilerinin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.



Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyetinin nezaket ziyaretinden mutlu olduğunu ifade eden Konya Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdürü Abdurrahman Cüneyt Fidancı ise, "Ben öncelikle cemiyet başkanıma, değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bizlere onur verdiniz. Nezaket ziyaretinde bulunarak mutlu ettiniz. Malumunuz Adıyaman'ımız huzur ve barış kenti. Aynı şekilde Konya'mız da huzur ve barış kenti. Adıyaman'da doğmuş büyümüş bir kardeşiniz olarak, Konya Basın Yayın ve Enformasyon il müdürü olarak görev yapmaktan dolayı da ayrı bir mutluluk yaşıyorum. Tüm hemşehrilerime, gazeteci meslektaşlarıma selam ve saygılarımı iletiyorum. Konya'da bir evinizin olduğunu unutmayınız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN