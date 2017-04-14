Ereğli'de ağaçtan düşen kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında (ERDEMİR) işçi olarak çalışan Atakan Ülker, çocuklarını sahil bulvarındaki oyun parkına getirdi.



Çocuklarına aldığı uçan balonlarından birini çocuklar elinden kaçırınca, balon oyun parkındaki ağacın dallarına takıldı.



Balonu almak için ağaca çıkan Ülker, dengesini kaybederek beton zemine düştü.



Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ülker'i, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı.



Babalarının düştüğünü gören çocuklar uzun süre babalarının yanı başında ağladı.