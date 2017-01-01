Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İçin İtfaiye Ekipleri Seferber Oldu

Ağrı'da ağaçta mahsur kalan kedi için itfaiye ekipleri seferber oldu.



Fırat Mahallesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) 85. Şube Müdürlüğü bahçesindeki bir ağaçta kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu i·tfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağaçtan inemeyen kediyi kurtarmak için araçtaki merdivenle ağaca yükseldi. İtfaiye merdiveninin ağaca yükseldiğini fark eden kedi ağaçtan inerek bölgeden uzaklaştı.



İtfaiye ekipleri, son günlerde bölgede yaşanan soğuk havadan dolayı ağaçlara çıkan çok sayıda kediyi kurtardıklarını belirtti.



Vatandaşlardan Özgür Karip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin ağaçta mahsur kaldığını fark edince itfaiye ekiplerine haber verdiğini söyledi.



Kedinin yaklaşık 4 saat ağaçta mahsur kaldığını ifade eden Karip, "İtfaiyeye haber verdik. Kedi, itfaiye ekipleri kurtarmak için uğraşırken ağacın dallarına tutunarak indi. Dışarıda hava çok soğuk. Gece hava daha da soğuyacak. Kedi ağaçta kalsaydı donabilirdi. Kedileri kurtardıkları için itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.