Ağaçta İnemeyen Kediyi İtfaiye Kurtardı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir evin bahçesindeki ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.



Pınarbaşı Mahallesi Çiçekli Caddesi üzerindeki bir evin bahçesinde bulunan ceviz ağacından kedi sesi duyan mahalle sakinlerinden biri kediyi kendi imkanları ile kurtaramayınca, durumdan itfaiyeyi haberdar etti.



Akşam kedi sesi duyduğunu ve bahçeye baktığında ceviz ağacında bir küçük kedi gördüğünü belirten Ali Karagedik, "tekrar aşağıya iner diye yattım. Sabah baktığımda aynı yerde duruyor ve miyavlıyordu." dedi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtardı.