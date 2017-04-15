Ağaçta Asılı Kalan Kuşu İtfaiye Kurtardı

Adıyaman'da ağaçtaki ipe takılarak asılı duran kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Feyzi Çakmak Lisesinin arkasında bulunan ağaçtaki ipe takılan kuş mahsur kaldı. Kuşun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek kuşun takıldığı ipi keserek kuşu indirdi.



Kuşun ayağına dolanan ipi söken itfaiye ekipleri kuşu serbest bıraktı. - ADIYAMAN