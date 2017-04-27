Ağaçları İlaçlarken Zehirlenip Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tarlasında bulunan zeytin ağaçları ilaçlarken zehirlenen 61 yaşındaki Elyaz Eskici, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle geldiği hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Eldirek Mahallesinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; el tulumbasıyla zeytin ağaçlarına ilaç sıkan, evli ve 3 çocuk babası Elyaz Eskici (61) zehirden etkilendi. Eskci, mide bulantısı ve kusma şikayeti ile kendi imkanlarıyla Fethiye Devlet Hastanesi acil servisine geldi. Yürüyerek girdiği hastanede aniden fenalaşan Eskici, yoğum bakım ünitesine kaldırıldı. Yaşlı adam yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.



Eskici'nin cenazesi ön incelemenin ardından kesin ölüm nedenin araştırılması için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA