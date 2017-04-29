Ağaçlara Çarpan Otomobilin Hamile Sürücüsü Yaralandı

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde ağaçlara çarpan otomobilde sıkışan sürücü hamile 31 yaşındaki Ayşegül Kara, yaralandı.



Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında D 400 karayolu Kemer-Kumluca bölümünün Karabucak mevkiinde meydana geldi. Ayşegül Kara yönetimindeki 07 VCN 71 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, yol kenardaki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada, sürücü Ayşegül Kara otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 10 haftalık hamile olduğu belirtilen Ayşegül Kara'yı, özel cihazla otomobilin ön kapısını keserek çıkarıldı. Sedyeye alınan hamile sürücü ambulansla Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Kara, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. - Antalya