Ağaçlar Kitap Açtı

Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık 3. Sınıf öğrencilerinden Tolga Torlak ve Deniz Düzgün Çelik Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu Kütüphanesine değişik bir yöntemle kitap bağışı yaptı. Düzenledikleri "Ağaçlar Kitap Açıyor" projesiyle okulun avlusundaki ağacın dallarına kitapları asan ikili bu yöntemle öğrencilerin dikkatini kitaba ve okumaya çekmek istediklerini söyledi.



Tolga Torlak ve Deniz Düzgün Çelik konuyla ilgili açıklamalarında "Burada eski bir Fetullah Gülen okulu vardı, bu okul kapatıldıktan sonra kütüphanesi onların yayınlarıyla dolu olduğu için derdest edildi, okulda herhangi bir kitap kalmamıştı. Bunu öğrendikten sonra böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapma gereksinimi duyduk. Biz kitapları ağaca asmayıp da direk kütüphaneye koysaydık çocuklar için bir farkındalık olmayacaktı. Burada ağaçlara asarak hem ağaçların kitap açmasını hem de çocuklarda bir farkındalık oluşmasını sağlamak istedik. Proje sonunda çocuklardaki tutum ölçümlemesini de yaparak kitap okuma alışkanlıklarında nasıl bir değişikliğe neden olduğunu da görmüş olacağız. Amacımız çocuklarda daha fazla kitap okuma bilinci oluşturmak, daha fazla kitap okunmasını sağlamak, yeni nesiller için bu işin kaynağı olabilmek" diye konuştular.



Kitapları daha çok arkadaşlarından ve çevreden topladıklarını kaydeden öğrenciler, "Çocuklarla beraber kitap okuma dersleri yaptık. Çocukların da dikkatlerini çekti, sürekli sorular soruyorlar. Hocalarımızdan da ricacı olduk, sıraları indirdik okuma saatleri yaptık. Bu etkinliğin Uşak'a bir ilk olması da bizim için ayrıca sevinç kaynağı oldu. Önemli bir farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyoruz" dediler.



Şehit Mehmet Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Elif Nur Çalışkan projenin okula büyük katkısı olduğunu söyledi. Çalışkan;"Ben kitap okumayı çok seviyorum herkesin de okumasın istiyorum. Kitaplar en yakın dostumuzdur. Bunun için kitaplarla ilgili daha çok proje olmasını istiyorum okulumuzda, kütüphanenin içinde daha çok kitap olmasını istiyorum, ağabeylerimize teşekkür ediyorum" dedi.



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