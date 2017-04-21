Ağaçlar Kadınların El Emeği Ile Renklendi

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde çalışan 5 kadın tarafından hazırlanan rengarenk el emeği örgüler, çınar ağaçlarını süslüyor.



Kentin daha estetik bir görünüme kavuşması için park, bahçe, yeşil alan, orta refüj ve kavşaklarda çalışmalarını aralıksız sürdüren Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez Yenişehir ilçesi Gevran Caddesi orta refüjde bulunan 42 çınar ağacını örgüler giydirerek süsledi.



Büyükşehir Belediyesinde çalışan 5 kadın tarafından hazırlanan rengarenk örgülerle süslenen ağaçlar, vatandaşların beğenisini topladı.



Ağaç giydirme çalışmalarının kentin farklı noktalarında da devam edeceği bildirildi.