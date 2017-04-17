Ağaçlandırmaya Minik Öğrencilerden Katkı

Düzce Belediyesi, Çakırlar Mahallesi Muhtarlığı ve Düzce Kültür Anaokulu öğrencileri işbirliği ile ağaçlandırma çalışması yapıldı. Anaokulu öğrencileri 'Bizim Bahçemiz' projesi kapsamında Çakırlar mahalle muhtarlığı bahçesinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi.



Minik öğrencilerin çeşitli branşlardaki projelerini çeşitli kurumlarla işbirliği çerçevesinde yapması büyük ilgi çekiyor. Bunun bir örneğini Özel Düzce Kültür Anaokulu öğrencileri gösterdi. Minik öğrenciler 'Montessori Yöntemi' adı verilen'Kendim Yapmam İçin Bana Yardım Et' sloganı ile ağaçlandırma amaçlı'Bizim Bahçemiz' projesini Düzce Belediyesi ve Çakırlar muhtarlığı işbirliği ile hayata geçirdi. Anaokulun minik öğrencileri Çakırlar Mahallesi muhtarlığı bahçesinde ağaçlandırma, çimlendirme ve peyzaj çalışmaları yaptı. Yaşadıkları çevreye farkındalıkların arttırılması amacını güden projeden sonra minik öğrenciler Çakırlar Mahallesi kırsalında piknik yaptılar. - DÜZCE