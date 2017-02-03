Ağaçlandırmaya Katkı Için Sergi Açtılar

Çorum'da, üç arkadaşın yurt içi ve yurt dışında çektikleri fotoğraflarla açtıkları sergiden elde edilecek gelir, ağaçlandırma çalışmalarında kullanılacak.



Amatör fotoğrafçılar Gökhan Yürürer, Levent Öztekin ve Semih Çelik'in fotoğraflarından oluşan "Trio Yollarda" isimli fotoğraf sergisi, Sanat Müzesi ve Resim Galerisi'nde açıldı. Üç arkadaşın 10 yıl boyunca Türkiye'nin çeşitli kentleri ile Yunanistan, Dubai, Kıbrıs ve Ukrayna'da çektikleri 73 fotoğrafın yer aldığı sergi, 11 Şubat'a kadar ziyarete açık kalacak.



Fotoğrafçılardan Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez böyle bir sergi açtıklarını, etkinliğe gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



Sergideki fotoğrafların satılacağını, elde edecekleri geliri ağaçlandırma çalışmalarında kullanılması için bir vakfa bağışlayacaklarını belirten Öztekin, "10 yıl süresince Türkiye ve çeşitli ülkeleri gezerek çektiğimiz fotoğraflardan sergi açmaya karar verdik. Sergimizle hem sanata hem de doğaya katkıda bulunmak için farklı bir yol izleyelim istedik. Buradaki fotoğrafları satarak elde edeceğimiz geliri ağaçlandırma çalışmalarında kullanacağız." dedi.



Çelik de insanların kendisine zaman ayırması gerektiğine işaret ederek, "Günlük hayatta kendimize ayırdığımız zamanın çok az olduğunu fark ettik. Sonra üç arkadaş bir araya geldik ve fotoğraf çekmeye başladık. İşimizden kalan zamanlarda bir şeyler yapmanın keyfini yaşadık. Bu sergi ile bir nevi insanların kendilerine zaman ayırmasına da ön ayak olmak istiyoruz." diye konuştu.



Yürürer de fotoğraf gezileri ile özellikle Türkiye'deki insanları ve doğayı daha yakından tanıma fırsatı bulduklarını, sergiyle bunları Çorumlulara da tanıtma imkanı yakaladıklarını kaydetti.